На плавающей ставке

Министерство финансов Челябинской области завершило серию электронных аукционов на привлечение коммерческих кредитов для нужд регионального бюджета. В общей сложности планируется открыть 16 невозобновляемых кредитных линий на 15,7 млрд руб., которые пойдут на покрытие дефицита и исполнение долговых обязательств. Согласно материалам госзакупок, платить за эти деньги области придется по «плавающей» рыночной ставке, что в условиях жесткой политики Центробанка может обойтись казне в миллиарды рублей только в виде процентов. Эксперты называют этот шаг вынужденным: лимиты дешевых федеральных денег исчерпаны, а бюджетный дефицит региона после последних корректировок вплотную приблизился к отметке в 72,5 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» подвело итоги по 16 торгам на открытие для южноуральского правительства новых невозобновляемых кредитных линий на общую сумму в 15,7 млрд руб. сроком на один год. Параметры большинства закупок практически идентичны: начальная цена контракта составляет 161,9 млн руб. (один лот — 118,2 млн руб.). В документации указано, что эти суммы — не сам объем кредита, а предельный размер процентов, которые регион готов заплатить банкам за пользование средствами до октября 2027 года.

14 аукционов уже завершены, поставщики по ним определены. Однако в открытой документации на портале государственных закупок данные кредиторов не указаны.

Согласно условиям, деньги должны стать доступными для областного минфина с 30 сентября 2026 года в течение трех рабочих дней.

В начале июля депутаты законодательного собрания региона одобрили ряд поправок в бюджет на этот год. Обновленные параметры выглядят следующим образом: при доходах в 325,3 млрд руб. расходы утверждены на уровне 397,8 млрд руб. Плановый дефицит вырос до 72,5 млрд руб., что составляет более 18% от всех расходов.

Мэрия Челябинска не в первый раз прибегает к коммерческим займам. Согласно данным портала госзакупок, администрация ранее уже заключила три контракта с АО «Т-Банк». По каждому из них организация откроет возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности 200 млн руб. сроком на полгода. По итогам торгов город заплатит 15,7 млн руб. процентов при совокупной начальной цене лотов 17,8 млн руб. В ходе аукционов за контракты боролся еще один участник, предложивший 15,8 млн руб., однако условия «Т-Банка» оказались наиболее выгодными для муниципалитета.

Председатель комитета по инновациям и инвестициям Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Сергей Колобов в разговоре с корреспондентом «Ъ-Южный Урал» отмечал, что раньше региональное правительство старалось обходить коммерческие банки стороной.

«Прежде область опиралась на льготные федеральные бюджетные кредиты, которые выдавались под символические 0,1% годовых. Но с тех пор, как государственное кредитование по линии Минфина РФ сократилось, регион вынужден выходить на коммерческий рынок. К высокой ставке прибегают просто потому, что нет иного способа финансирования дефицита бюджета здесь и сейчас»,— поясняет господин Колобов.

Впрочем, 16 кредитных линий — это лишь часть стратегии минфина по удержанию финансовой стабильности. Ранее власти области планировали выпуск облигаций на сумму до 40 млрд руб. со сроком обращения три года.

Доцент кафедры прикладной экономики ЧелГУ Илья Данилов считает, что такие заимствования носят компенсационный характер. По его мнению, регион столкнулся с дефицитом ликвидности из-за инфляционного давления на госзакупки и необходимости индексировать зарплаты бюджетникам при одновременном росте социальных расходов. Однако у этой стратегии есть и обратная сторона.

«Обслуживание долгов по рыночным ставкам, которые сейчас колеблются в районе 20% годовых, создает риск „долговой ловушки“. Значительная часть будущих доходов бюджета будет уходить не на строительство новых школ или ремонт дорог, а на выплату процентов коммерческим структурам. Фактически регион платит рыночную цену за возможность не сокращать текущие программы развития»,— подчеркивал ранее Илья Данилов.

Челябинская область и ее региональный центр уже попадали в сложные финансовые ситуации. Так, в октябре 2020 года мэрия Челябинска пыталась занять 3,6 млрд руб., но из 16 аукционов девять не состоялись из-за отсутствия участников. Тогда кредиторы согласились выделить лишь половину запрашиваемой суммы.

Кроме того, в бизнес-сообществе до сих пор помнят случай 2006 года, когда экс-мэр Михаил Юревич для финансирования дорожной революции заложил в «Промстройбанке» здание челябинской мэрии на площади Революции, 2. Кредит на 350 млн руб. тогда удалось погасить досрочно.

Министерство финансов области на момент написания материала не предоставило комментариев. Однако в своих ранних сообщениях по теме в ведомстве традиционно сохраняли спокойствие, подчеркивая, что открытие кредитных линий — это лишь подстраховка. Позиция регионального минфина заключается в том, что наличие открытого лимита не означает автоматического роста долга: проценты начисляются только на реально взятые суммы.

«Если фактической выборки средств не будет, бюджет ничего не заплатит банкам»,— поясняли ранее в финансовом блоке областного правительства.

Несмотря на заход в коммерческие займы, реальный долг региона составляет 107,6 млрд руб. Верхний предел госдолга Южного Урала на 1 января 2027 года утвержден в размере 178,3 млрд руб.

По мнению Сергея Колобова, основным риском такой стратегии является снижение реальных доходов бюджета в будущем. Правительство Челябинской области, выбирая между «затянуть пояса сейчас» или «платить проценты потом», явно выбрало второй вариант, рассчитывая на будущий рост налоговых поступлений или новые программы реструктуризации от федерального центра.

Евгений Рыженьков