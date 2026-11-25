У заложенных в схему объектов идентичные характеристики — это аэродромы класса «Д», которые предусматривают наличие совмещенной посадочной площадки и асфальтобетонной взлетной полосы длиной не менее 1000 метров, способные принимать вертолеты, а также самолеты малой авиации. Два аэродрома запланированы на территории Златоустовского городского округа, и еще по одному — в Саткинском, Кусинском и Карталинском округах. Срок реализации планов, указанный в схеме, — до 2033 года.