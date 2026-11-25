В Челябинской области могут появиться пять аэродромов
Сроки возможного строительства — 2033 год
К 2033 году в Челябинской области может появиться пять аэродромов. Объекты заложены в новой редакции схемы территориального планирования Челябинской области, постановление о которой приняло правительство региона. Документ, подписанный председателем правительства области Иваном Куцевляком, опубликован на портале правовой информации.
У заложенных в схему объектов идентичные характеристики — это аэродромы класса «Д», которые предусматривают наличие совмещенной посадочной площадки и асфальтобетонной взлетной полосы длиной не менее 1000 метров, способные принимать вертолеты, а также самолеты малой авиации. Два аэродрома запланированы на территории Златоустовского городского округа, и еще по одному — в Саткинском, Кусинском и Карталинском округах. Срок реализации планов, указанный в схеме, — до 2033 года.
Подробнее о новой редакции схемы территориального планирования Челябинской области — в материале «Жить в эту пору прекрасную».