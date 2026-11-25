В числе промышленных объектов и предприятий, указанных в схеме, индустриальный парк «Новогорный» на территории Озерского городского округа (площадь 93,45 га, пять резидентов, срок реализации — до 2033 года), особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Смарт Элемент» (Южноуральский и Троицкий округа, 4 тыс. га, 2026 год), индустриальный парк «Эльтаун» в пригороде Челябинска (16 га, девять резидентов, 2026), экопромышленный парк в Миассе (16,4 га, три резидента, 2026), новый горно-обогатительный комбинат в Сосновском округе, аглофабрика в Магнитогорске (2033 год), завод по производству лекарственных средств, таблеток, шприцев ООО «Русгаз» (Трехгорный, 2026), реконструкция химико-металлургического комплекса на территории АО «Карабашмедь» (2033), новый цех и реконструкция промплощадки для производства металлического марганца в Троицке (2033), горно-металлургическое производство на базе Медведевского ГОКа (Златоустовский округ, 2033), цех по производству плавленого магнезита в Сатке (2033), спецпроизводство и испытательная база Государственного ракетного центра им. Макеева в Миассе (2033).