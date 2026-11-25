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В Челябинской области обновили схему территориального планирования
Правительство Челябинской области изложило в новой редакции региональную схему территориального планирования. Постановление №118-П за подписью премьер-министра регионального кабмина Ивана Куцевляка опубликовано на портале правовой информации. 203-страничный документ содержит детальный перечень из нескольких сотен объектов регионального значения, которые планируется разместить, построить или реконструировать. В их числе автодороги, развязки и мосты, объекты метротрамвая в Челябинске, больницы и поликлиники, школы, спортобъекты, газопроводы, ЛЭП и подстанции, водоводы и полигоны ТКО, и даже пять аэродромов. Срок действия новой редакции схемы — до 2043 года, первоочередные мероприятия должны быть реализованы к 2033-му.
Схема территориального планирования представляет собой, как сказано в тексте постановления, основополагающий документ, «на базе которого формируются нормативные правовые акты, регулирующие вопросы социально-экономического развития Челябинской области, муниципальных образований Челябинской области, вопросы использования территорий, вопросы размещения объектов капитального строительства, предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
При этом схемой предусматриваются мероприятия по комплексному развитию территории области, определены основные направления пространственной организации и преобразования этой территории, основные направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, природно-ландшафтного комплекса, а также меры по созданию условий для повышения конкурентоспособности экономики региона, его инвестиционной привлекательности и деловой активности на территории Южного Урала.
Структурно документ выглядит как сводный список из нескольких сотен объектов регионального и межмуниципального значения, с указанием их вида, назначения и наименования, основных характеристик и месторасположения. Срок действия новой редакции схемы терпланирования — до 2043 года, при этом первоочередные мероприятия должны быть реализованы к 2033-му. Каких-либо денежных сумм в документе нет.
В числе промышленных объектов и предприятий, указанных в схеме, индустриальный парк «Новогорный» на территории Озерского городского округа (площадь 93,45 га, пять резидентов, срок реализации — до 2033 года), особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Смарт Элемент» (Южноуральский и Троицкий округа, 4 тыс. га, 2026 год), индустриальный парк «Эльтаун» в пригороде Челябинска (16 га, девять резидентов, 2026), экопромышленный парк в Миассе (16,4 га, три резидента, 2026), новый горно-обогатительный комбинат в Сосновском округе, аглофабрика в Магнитогорске (2033 год), завод по производству лекарственных средств, таблеток, шприцев ООО «Русгаз» (Трехгорный, 2026), реконструкция химико-металлургического комплекса на территории АО «Карабашмедь» (2033), новый цех и реконструкция промплощадки для производства металлического марганца в Троицке (2033), горно-металлургическое производство на базе Медведевского ГОКа (Златоустовский округ, 2033), цех по производству плавленого магнезита в Сатке (2033), спецпроизводство и испытательная база Государственного ракетного центра им. Макеева в Миассе (2033).
Из объектов транспортной инфраструктуры выделяются пять объектов малой авиации: аэродромы класса Д (совмещенная посадочная площадка, асфальтобетонная взлетная полоса длиной не менее 1000 м), два из которых должны быть расположены на территории Златоустовского городского округа, и еще по одному — в Саткинском, Кусинском и Карталинском округах. Сроки реализации одни и те же — до 2033 года.
Кроме объектов авиации, в схеме указаны десятки автодорог регионального и межмуниципального значения от II до IV категории, в том числе обходы Южноуральска (длиной 12,65 км), Сатки (18,16 км), Миасса (два участка в 15,58 и 8,69 км), Троицка (17,6 км), Катав-Ивановска (21,96 км), многочисленные одно- и многоуровневые развязки и мостовые переходы. Сроки реализации — от 2027 до 2043 года.
Также в схеме предусмотрено появление сразу 27 транспортно-логистических центров (ТЛЦ, характеристики у всех идентичные: площадь — 2,5 га, вместимость— 1 тыс. тонн грузов). В частности, подобные центры до 2033 года должны появиться на въездах в Чебаркуль, Миасс, Златоуст, возле поселка Межевой. Три таких центра запланированы в районе международного аэропорта Челябинска, еще 12 — на подъездах к областному центру, один — в районе ж/д станции Шагол, еще один — вблизи поселка Горный в Миассе. Три ТЛЦ предусмотрены на территории Троицкого округа, по одному — на ж/д станции в поселке Дубровский в Коркинском округе, вблизи города Сатка и на территории агломерации Горный Урал.
Кроме этого, только в Челябинске запланировано создание 10 транспортно-пересадочных узлов, площадь каждого составит 1800 кв. м. Срок реализации у всех объектов — 2033 год.
Отдельно в схеме указаны объекты, связанные со строящимся в Челябинске метротрамваем. Среди них подземная линия скоростного транспорта «Восток — Запад»: участок от ЮУрГУ до площади Революции (длина 1,78 км), от площади Революции до Комсомольской площади (2,56 км) и от Комсомольской площади до электродепо (970 м), линия «Север — Юг» (длина 9,45 км), электродепо (площадь 220 тыс. кв. м), три разворотных кольца, а также станция «Площадь Революции» и четыре подземных остановочных пункта: «Южно-Уральский госуниверситет», «Комсомольская площадь», «Торговый центр» и еще один на площади Революции. При этом сроком реализации всех объектов метротрамвая указан 2028 год.
В числе объектов инженерной инфраструктуры десятки километров газопроводов высокого давления, более 65 км новых и реконструированных линий электропередачи напряжением 110 кВ, строительство и реконструкция 13 электроподстанций 110 кВ и девяти электроподстанций 35 кВ, 110-километровый водовод от канала Кыштым — Аргази до водоочистных сооружений у поселка Красное Поле, водоводы, скважины, водозаборы и сооружения водоочистки, полигоны для размещения и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Сосновском округе, Магнитогорске, Южноуральске, Миассе, Кыштыме, Трехгорном, Снежинске, Сатке, селе Большое Таскино, на улице Западный Луч в Челябинске.
Среди объектов образования и науки выделяются «передовая школа» на 800 учеников в микрорайоне «Притяжение» в Челябинске (2029 год), шестиэтажный основной корпус (2027–2028 годы) и здание гостиницы-общежития (2029–2031) Миасского государственного колледжа искусства и культуры.
Что касается здравоохранения, стоит отметить планы по строительству нового онкологического корпуса регионального центра онкологии и ядерной медицины, рассчитанного на 341 койку (до 2032 года), протонного центра для того же центра онкологии и ядерной медицины (2029), а также пристроя к центру охраны материнства и детства в Магнитогорске (до 2032-го). Кроме того, планируется строительство приемного отделения с вертолетной площадкой и здания поликлиники для миасских городских больниц №1 и №2. Помимо этого, в планах возведение десятков амбулаторий, стоматологий, поликлиник и ФАПов в городах и районах области.
Среди спортивных объектов, указанных в схеме, крытый футбольный манеж для областной спортивной школы по футболу в Челябинске (2026 год), строительство ледового тренировочного катка в Трехгорном (2028–2030 годы), шахматной школы имени Анатолия Карпова в Златоусте (2033), здания Академии футбола в Челябинске с трибунами на 3 тыс. зрителей (2033 год), базы для спортшколы по гребле на байдарках и каноэ в Челябинске (2028), ФОКа с искусственным льдом в Кременкуле (2027), многофункционального спорткомплекса в поселке Западный (2033), легкоатлетического манежа с бассейном в Снежинске (2026–2028), а также нескольких десятков физкультурно-оздоровительных комплексов и спортзалов в городах и районах региона.
По мнению челябинского бизнес-омбудсмена и вице-президента регионального Союза промышленников и предпринимателей Александра Гончарова, схема территориального планирования устанавливает правила игры для бизнеса и связывает воедино экономику, экологию, социальное развитие в единый план.
«Конечно, это напрямую влияет на условия для ведения бизнеса. Инвесторы смогут увидеть, какой потенциал для развития бизнеса существует: где можно построить логистический центр, жилой комплекс, аквапарк или торгово-развлекательный центр. Схема вносит ясность планирования и делает регион инвестиционно привлекательным»,— считает господин Гончаров.
Благодаря такому планированию бизнес получает схему, в которую можно встроить свои услуги или товары, а также спланировать свое развитие, считает вице-председатель челябинского областного отделения «Опоры России» Алексей Ларин.
«Среди плюсов для бизнеса новая дорожная инфраструктура, энергоносители, газификация, возможность получения подрядов, организация поставок оборудования, а также развитие предпринимательской активности вблизи соцучреждений. К ключевым рискам можно отнести изменение генпланов и правил застройки, земельные ограничения, короткое окно публичных слушаний»,— подчеркнул господин Ларин.
Любопытно, что в числе объектов культуры в схеме терпланирования указан некий конгресс-холл «Крылья» вместимостью 1600 зрителей, который планируется к размещению на территории Челябинска к 2035 году. Именно под названием «Крылья» в самом центре города планировался к постройке еще в 2010-х небоскреб-мост с двумя фундаментами через реку Миасс. Здание хотели построить к саммитам глав стран ШОС и БРИКС, что планировали к проведению в Челябинске с 2018 года. Но саммиты перенесли в Казань, здание так и не построили, а на площадке остались конструкции, которые в городе прозвали «ребра Дубровского» (Борис Дубровский — губернатор Челябинской области в 2014–2019 годах.— «Ъ-Южный Урал»). Будет ли новый конгресс-холл достроен на месте старых «Крыльев», из документа непонятно.
Коммерсантъ (Челябинск) №218от 25.11.2026, стр. 12