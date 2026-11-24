Венгрия не планирует участвовать в кредите ЕС для Украины
Мадьяр: Венгрия не будет участвовать в кредите ЕС для Украины на €45 млрд
Венгрия не планирует участвовать в предоставлении Украине кредита на €45 млрд, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. При этом, по его словам, Будапешт не против открытия еще двух переговорных кластеров о вступлении Украины в Евросоюз.
«Я считаю, что у Евросоюза по-прежнему есть возможность поступить так же, как он поступил в прошлом году, когда было достигнуто соглашение о финансировании (Украины,— "Ъ") на сумму €90 млрд… В этом могут участвовать те же 24 страны-члена ЕС, или 23, или 25 стран»,— сказал Петер Мадьяр после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил
Как указал премьер Венгрии, Будапешт категорически против того, чтобы семилетний бюджет ЕС был увязан с финансированием Украины. Он также отметил, что Венгрия продолжает оказывать Украине поддержку в виде гуманитарной и финансовой помощи.
По словам Петера Мадьяра, Венгрия вместе с остальными странами ЕС согласилась направить Украине письма о готовности открыть оставшиеся переговорные кластеры о вступлении страны в объединение. «Если мы увидим, что ответы украинской стороны, будь то по вопросам сельского хозяйства или другим направлениям, являются удовлетворительными, то можно двигаться дальше»,— добавил он.
Евросоюз планирует предоставить Украине кредит в размере €45 млрд для частичного покрытия дефицита бюджета страны. Возвращать средства Киеву предлагают из репараций, которые, как ожидают в ЕС, Россия выплатит после завершения конфликта.