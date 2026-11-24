«Я считаю, что у Евросоюза по-прежнему есть возможность поступить так же, как он поступил в прошлом году, когда было достигнуто соглашение о финансировании (Украины,— "Ъ") на сумму €90 млрд… В этом могут участвовать те же 24 страны-члена ЕС, или 23, или 25 стран»,— сказал Петер Мадьяр после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил