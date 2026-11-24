Торги на возведение поликлиники в липецком Ельце за 1,3 млрд рублей не состоялись
Не состоялись торги на возведение поликлиники в липецком Ельце за 1,3 млрд
Электронный аукцион на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию пятиэтажного здания поликлиники Елецкой городской клинической больницы имени Н. А. Семашко с начальной ценой 1,27 млрд руб. признан несостоявшимся. На торги поступила всего одна заявка, однако закупочная комиссия признала ее несоответствующей установленным требованиям. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Заказчиком выступало областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Липецкой области». Единственный претендент, наименование которого не раскрывается, предложил выполнить работы по максимальной цене контракта, но комиссия отклонила заявку из-за отсутствия обязательного документа, подтверждающего профессиональный квалификационный опыт подрядчика. Компания не предоставила разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию по ранее исполненным аналогичным контрактам.
По условиям контракта подрядчику предстояло за 28 месяцев (из которых пять отводилось на проектирование, а 23 — на строительно-монтажные работы) возвести пятиэтажное здание на земельном участке площадью 4,9 га на улице Коммунаров, 40. Площадь застройки учреждения составляет порядка 1,8 тыс. кв. м, а плановая пропускная способность — 413 посещений в смену. Срок работ — до 31 марта 2029 года.
Финансирование объекта должно было осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов. По условиям проекта соглашения исполнителю предусматривался аванс в размере 20% от цены контракта. Новые торги пока не объявлены.
В конце октября стало известно, что правительство России одобрило выделение Липецкой области федерального гранта на 8 млрд руб. для возведения межвузовского кампуса. Строительство запланировано на 2028–2033 годы. Федеральные средства начнут перечислять в 2031-м. Кампус появится в Липецке на площадке недостроенного спортивного комплекса «Катящихся камней».