По условиям контракта подрядчику предстояло за 28 месяцев (из которых пять отводилось на проектирование, а 23 — на строительно-монтажные работы) возвести пятиэтажное здание на земельном участке площадью 4,9 га на улице Коммунаров, 40. Площадь застройки учреждения составляет порядка 1,8 тыс. кв. м, а плановая пропускная способность — 413 посещений в смену. Срок работ — до 31 марта 2029 года.