В течение дня аварийно-восстановительные бригады энергетиков вели работы по ликвидации последствий непогоды. Сейчас подачу электричества удалось возобновить в большинстве пострадавших районов. Локальные отключения сохраняются в двух муниципалитетах: без энергоснабжения остаются примерно 870 жителей в Курском районе и около 950 человек — в Обоянском. Восстановительные работы на поврежденных участках продолжаются.