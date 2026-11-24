В Курской области из-за снегопада без света оставались почти 10 тысяч жителей
В Курской области из-за неблагоприятных погодных условий — обильного снегопада и сильного порывистого ветра — произошли массовые отключения электроснабжения. Без света оставались почти 10 тыс. человек и восемь социально значимых объектов в 12 муниципалитетах региона. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Аварии на линиях электропередачи (ЛЭП) были зафиксированы в Фатежском, Золотухинском, Щигровском, Советском, Касторенском, Горшеченском, Курском, Курчатовском, Тимском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах. В общей сложности оказались обесточены десять высоковольтных линий и 120 трансформаторных подстанций.
В течение дня аварийно-восстановительные бригады энергетиков вели работы по ликвидации последствий непогоды. Сейчас подачу электричества удалось возобновить в большинстве пострадавших районов. Локальные отключения сохраняются в двух муниципалитетах: без энергоснабжения остаются примерно 870 жителей в Курском районе и около 950 человек — в Обоянском. Восстановительные работы на поврежденных участках продолжаются.
Сегодня непогода спровоцировала перебои в энергоснабжении и в других регионах Черноземья. В Орловской области из-за мокрого снега и ветра ЛЭП повредило упавшими деревьями в пяти районах — Верховском, Ливенском, Должанском, Покровском и Колпнянском. В Липецке из-за стихии ввели режим повышенной готовности: часть города осталась без электричества и воды, упавшие ветки повредили 22 машины. В Воронежской области аварии на электросетях затронули как минимум десять муниципалитетов.