Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецке введен режим повышенной готовности из-за мокрого снега и сильного ветра. В городе частично нет света и воды, упавшие деревья повредили два десятка автомобилей. Также перебои с электроснабжением из-за непогоды зафиксированы в Воронежской области. По данным облправительства, в зоне особого внимания Бобровский, Богучарский, Калачеевский, Нижнедевицкий, Острогожский, Павловский, Рамонский, Семилукский, Таловский и Эртильский районы.