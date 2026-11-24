В пяти районах Орловской области нарушено электроснабжение из-за непогоды
В Орловской области из-за мокрого снега и сильного ветра произошли аварии на электросетях. В нескольких районах временно нарушено электроснабжение. Больше всего пострадали Верховский, Ливенский, Должанский, Покровский и Колпнянский районы. Об этом сообщили в правительстве региона.
Непогода привела к падению деревьев и веток на линии электропередачи, а также к обрывам проводов.
Энергетики «Орелэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») приступили к восстановительным работам. Точное время их окончания не раскрывается.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецке введен режим повышенной готовности из-за мокрого снега и сильного ветра. В городе частично нет света и воды, упавшие деревья повредили два десятка автомобилей. Также перебои с электроснабжением из-за непогоды зафиксированы в Воронежской области. По данным облправительства, в зоне особого внимания Бобровский, Богучарский, Калачеевский, Нижнедевицкий, Острогожский, Павловский, Рамонский, Семилукский, Таловский и Эртильский районы.