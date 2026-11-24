На момент публикации в Липецке зафиксировано падение 23 деревьев. Из-за этого были повреждены 22 машины, перекрыта проезжая часть на одном участке, нарушена линия электропередачи. Из-за аварии на сетях электроснабжения остановлены повысительные насосные станции в микрорайонах Дачный, Матырский, Новая Жизнь и Казинка. В связи с этим ООО «РВК-Липецк» (структура ГК «Росводоканал») ограничило подачу холодной воды в этих микрорайонах, более чем в 200 многоквартирных домах и в частных на 62 улицах. Подвоз воды обещают организовать по заявкам потребителей.