В Липецке ввели режим повышенной готовности из-за мокрого снега и сильного ветра
Согласно прогнозу Липецкого гидрометцентра, в ближайшие два дня в регионе продолжится снегопад, однако 25 ноября он будет умеренным, а 26 ноября — небольшим и только ночью.
Отметим, что в Воронежской области также устраняют последствия непогоды. По данным облправительства, из-за сильного дождя и ветра до 20 м/с ряд деревьев упал на линии электропередачи. Из-за этого было ограничено электроснабжение в части районов. Специалисты «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») приступили к восстановительным работам. Уточняется, что в зоне их особого внимания Бобровский, Богучарский, Калачеевский, Нижнедевицкий, Острогожский, Павловский, Рамонский, Семилукский, Таловский и Эртильский районы.