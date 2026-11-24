Суд на Дону рассмотрит дело о хищении 1 млрд рублей у заказчиков домов
Новочеркасский городской суд Ростовской области рассмотрит уголовное дело руководителя ООО «СитиСтрой» Арутюна Арутюняна. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве частных домов и легализации преступных доходов. Потерпевшими признаны 305 человек, а общий ущерб, по версии следствия, превысил 1 млрд руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
По версии обвинения, с 2023 года Арутюнян создал организованную группу, в которую вошли несколько индивидуальных предпринимателей. Они заключали договоры на строительство индивидуальных домов с жителями Ростовской и Воронежской областей, а также Крыма. Следствие считает, что выполнять обязательства участники группы изначально не собирались, а деньги заказчиков похищали.
Кроме того, по данным следствия, более 290 млн руб. из полученных средств были легализованы. Для этого деньги переводили на подконтрольные банковские счета и использовали для приобретения дорогостоящего имущества.
Арутюнян объявлен в международный розыск. Ему вменяют мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и легализацию денежных средств, приобретенных в результате преступления (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
О проблемах с исполнением договоров «СитиСтроя» стало известно в марте 2025 года. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», тогда заявления подали 35 семей, а ущерб оценивался в 87 млн руб. К июлю того же года число потерпевших выросло до 135, а сумма ущерба — до 500 млн руб.
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