О проблемах с исполнением договоров «СитиСтроя» стало известно в марте 2025 года. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», тогда заявления подали 35 семей, а ущерб оценивался в 87 млн руб. К июлю того же года число потерпевших выросло до 135, а сумма ущерба — до 500 млн руб.