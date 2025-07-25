Третий – не лишний

В Ростовской области полицейские расследуют уголовное дело по 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество), возбужденное в отношении Евгения Поплавского, Евгении Игнатьевой и Арутюна Арутюняна. Их подозревают в том, что под предлогом строительства частных домов, заполучили преступным способом около 500 млн руб. Пока потерпевшими признаны 130 жителей Ростовской и Воронежской областей, Крыма. Еще почти 100 человек являются предполагаемыми потерпевшими. В отношении Поплавского и Игнатьевой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Они активно сотрудничают со следствием. Арутюнян, по данным полиции, находится за пределами России и объявлен в международный розыск.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О деталях расследования сегодня, 25 июля, рассказали представители регионального ГУ МВД России во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону. По словам полицейских,

гендиректор компании «Ситистрой» Арутюн Арутюнян ранее работал начальником отдела ипотечного кредитования одного из банков, где и познакомился со строителем Евгением Поплавским. Деловые отношения привели к регистрации «Ситистроя». Арутюнян в новом ООО занимался привлечением клиентов, Поплавский отвечал за стройку.

По данным системы Картотека.ру, ООО «Ситистрой» было зарегистрировано в Новочеркасске в январе 2024 года. Основная специализация – предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Генеральным директором компании является Арутюн Арутюнян. По итогам 2024 года, выручка ООО составила 32,9 млн руб., чистая прибыль - 254 тыс. руб. По данным ГУ МВД России по Ростовской области, юридически компания продолжает существование.

Работая вместе, в 2024 году партнеры получали средства клиентов, приступали к строительству зданий, но в зафиксированные в договорах сроки не передали дома будущим собственникам. В начале 2025 года работы на стройплощадках остановились. Некоторые из клиентов компании почувствовали себя обманутыми и обратились в полицию. В итоге, в отношении Евгения Поплавского, Евгении Игнатьевой и Арутюна Арутюняна было возбуждено уголовное дело по 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальный срок за такое преступление – до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители провели порядка 150 обысков в домах подозреваемых и их родственников, в офисах продаж. Полицейские изъяли документацию, телефоны, базы данных. В ходе изучения документов установили, что под предлогом строительства частных домов фигуранты заполучили преступным способом порядка 500 млн руб. «Пока потерпевшими признаны 130 жителей Ростовской и Воронежской областей, Крыма. Еще почти 100 человек являются предполагаемыми потерпевшими», – рассказали полицейские.

«Сложность расследования заключалась в большом разбросе мест под обещанные дома. Так, например, в Ростовской области фигуранты заключали договора о строительстве жилых зданий в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Батайске, Аксайском районе и др. муниципалитетах. Речь шла только об отдельных домах, а не о коттеджных поселках», – объяснили в региональном ГУ МВД.



Евгению Поплавскому и его сожительнице Евгении Игнатьевой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. «Поплавский и Игнатьева активно сотрудничают со следствием. Сейчас идут переговоры с банками о выдаче Евгению Поплавскому кредита на сумму, которой будет достаточно для строительства обещанных домов»,– рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.

В управлении разъяснили, что подозреваемых только потому не заключили под стражу, что они согласились участвовать в возмещении нанесенного людям ущерба. И на деле доказали эту готовность: Поплавский достроил 40 домов, еще 60 находятся на стадии окончания строительства. «График достройки этих зданий будет подписан 28 июля»,– уточнили полицейские.



По их информации, Арутюн Арутюнян был объявлен в международный розыск и сейчас скрывается на территории Армении. Его адвокаты, со слов донских правоохранителей, подали аппеляционную жалобу в Ростовский областной суд на постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание было запланировано на 25 июля. После него, если судебное решение будет оставлено в силе, правоохранители планировали начать процесс экстрадиции господина Арутюняна. Пока нет информации об итогах этого заседания.

«Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении Евгения Поплавского, против которого было достаточно доказательств о привлечении его в качестве подозреваемого. Денежные средства поступали на счет Евгении Игнатьевой. О роли Арутюна Арутюняна вначале следствия было известно мало, но позже были получены доказательства его причастности, в том числе, при содействии самого Поплавского. Когда Арутюнян покинул пределы России, он вообще не имел никакого статуса по уголовному делу, мера пресечения ему избрана не была», – пояснила начальник главного следственного управления Ростовской области Юлия Одноралова.

Константин Соловьев