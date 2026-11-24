«Обложение цифровых валют НДС — вопрос достаточно сложный и неоднозначный. Однако уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что цифровая валюта давно освобождена от НДС. А вместе с тем в отношении иностранных цифровых инструментов, под которыми подразумевается в первую очередь USDT, стейблкоин Tether, оставались налоговые риски. Но первое чтение уже прошел налоговый законопроект, который и эти виды цифровых активов освободит от НДС напрямую. Если законопроект примут, этот риск будет устранен на будущие периоды. Однако сейчас все еще существует вероятность, что НДС будут облагать именно USDT, который не является цифровой валютой».