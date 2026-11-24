Стейблкоин пошел на три буквы
Как НДС в 22% повлияет на спрос на USDT на Мосбирже
Сделки со стейблкоином USDT на Мосбирже будут облагаться НДС в 22%. Об этом сообщил Национальный клиринговый центр. Там пояснили, что российское законодательство пока не предусматривает отдельных правил налогообложения иностранных цифровых инструментов. Поэтому площадка будет начислять НДС на операции с такими активами, если они не относятся к криптовалютам. Налог придется платить сверх суммы сделки. Торги цифровыми активами на Мосбирже стартуют 1 декабря. Одним из доступных инструментов станет стейблкоин USDT, стоимость которого привязана к доллару.
Впрочем, в Госдуме уже рассматривают законопроект, который должен освободить некоторые операции с цифровыми активами от НДС, рассказал “Ъ FM” член Ассоциации юристов Михаил Успенский:
«Обложение цифровых валют НДС — вопрос достаточно сложный и неоднозначный. Однако уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что цифровая валюта давно освобождена от НДС. А вместе с тем в отношении иностранных цифровых инструментов, под которыми подразумевается в первую очередь USDT, стейблкоин Tether, оставались налоговые риски. Но первое чтение уже прошел налоговый законопроект, который и эти виды цифровых активов освободит от НДС напрямую. Если законопроект примут, этот риск будет устранен на будущие периоды. Однако сейчас все еще существует вероятность, что НДС будут облагать именно USDT, который не является цифровой валютой».
Закон о регулировании криптовалютного рынка вступил в силу 1 сентября. Однако этого оказалось недостаточно для запуска торгов: участникам не хватало подзаконных актов Центробанка, которые должны были определить правила работы бирж, брокеров и цифровых депозитариев. В Минфине еще летом говорили, что для этого потребуется около 80 документов.
В сентябре ЦБ утвердил правила работы криптообменников и цифровых депозитариев. А 11 ноября опубликовал требования непосредственно к биржевым торгам. На днях площадки получили право проводить такие операции после согласования собственных правил с регулятором. Но наличие НДС на операции с USDT может заметно снизить интерес к Московской бирже как к торговой площадке, считает эксперт по цифровым активам Сергей Пушкарев:
«Конечно, экономически нецелесообразно пользоваться таким инструментом. Это выдавливание, по сути, потенциальных партнеров по покупке, продаже этого актива. Наверное, здравый смысл должен возобладать, и этот подход как-то скорректируется.
Но, по крайней мере, на это надеются все участники, потому что иначе практически теряется смысл в таком инструменте на Мосбирже. Логика действительно такая, что все должно быть классифицировано как цифровые валюты и, соответственно, к ним должны применяться такие же нормы.
Это как дополнительный инструмент в арсенале. Для каких-то задач в этом есть смысл. Например, для части задач майнеров, участников внешнеэкономической деятельности. И для розницы, если ее перестанут пугать опасностью криптовалют, это тоже вполне себе приемлемый инструмент. Многие, кто занимался криптовалютами до введения регулирования, хотят выйти в белое легальное поле. И вот один из инструментов востребован».
Согласно опросу финансовой группы «Финам», 85% респондентов готовы хотя бы рассмотреть переход на отечественные площадки. Но большинство пока не собирается переводить туда крупные суммы: почти половина готова начать со 100 тыс. руб. или меньше.