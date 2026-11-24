Приграничные самоуправления Эстонии могут ежегодно недополучать от €500 тыс. до €600 тыс. после закрытия автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал в эфире «Радио 4», его слова приводит ТАСС.