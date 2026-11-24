Приграничные районы Эстонии могут терять до €600 тыс. в год из-за закрытия границы с РФ
Приграничные самоуправления Эстонии могут ежегодно недополучать от €500 тыс. до €600 тыс. после закрытия автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал в эфире «Радио 4», его слова приводит ТАСС.
«По предварительным оценкам самоуправлений, они могут недополучить от €500 тыс. до €600 тыс. в год»,— сообщил господин Михал. По его словам, власти подготовят меры поддержки для юго-восточных районов страны и уезда Ида-Вирумаа. Разработать соответствующий пакет поручено министру регионального развития Хендрику Террасу. Размер помощи пока не определен.
С 1 декабря Эстония на полгода приостановит работу всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Ограничения затронут переходы «Нарва-1», «Нарва-2», «Койдула», «Лухамаа» и «Саатсе». Решение власти объяснили соображениями безопасности после попытки поджога оборонного предприятия Threod Systems.
Решение Таллина вызвало недовольство в приграничных районах. Мэр Нарвы Яан Тоотс заявил о намерении добиваться открытия гуманитарных коридоров для жителей, которым необходимо ездить в Россию к родственникам.