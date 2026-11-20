Эстония закроет границу с Россией на полгода с 1 декабря
Правительство Эстонии приняло решение приостановить работу всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря 2026 года, сообщили в ERR со ссылкой на пресс-конференцию эстонского кабмина.
Работа прекратится на всех КПП эстонско-российской автомобильной границы: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. Через шесть месяцев правительство Эстонии оценит, нужно ли менять ограничения, исходя из интересов национальной безопасности и общественного порядка.
В ближайшие недели кабмин обсудит меры поддержки Юго-Восточной Эстонии и Ида-Вирумаа, чтобы смягчить последствия закрытия границы для местных жителей.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что мэр эстонской Нарвы Яан Тоотс раскритиковал намерение Таллина закрыть КПП на границе с Россией.