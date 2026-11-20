Работа прекратится на всех КПП эстонско-российской автомобильной границы: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. Через шесть месяцев правительство Эстонии оценит, нужно ли менять ограничения, исходя из интересов национальной безопасности и общественного порядка.