Мэр Нарвы намерен добиваться гуманитарных коридоров в Россию после закрытия границы
Мэр Нарвы Яан Тоотс намерен обратиться к властям Эстонии с просьбой организовать гуманитарные коридоры в Россию после закрытия границы с 1 декабря. Об этом он заявил в интервью Postimees.
По словам господина Тоотса, жители Эстонии, которые ездят в Россию к родственникам, не представляют угрозы для государства. Несмотря на решение правительства закрыть границу без исключений, мэр намерен продолжать добиваться возможности таких поездок.
«Несмотря на решение правительства закрыть границу без исключений, мы будем дальше писать обращения для организации гуманитарных коридоров для жителей Нарвы, потому что нереально закрыть границу полностью. Наши люди, которые ходят в Россию к родственникам, никакой опасности для государства не представляют»,— отметил мэр.
Тоотс подчеркнул, что речь прежде всего идет о поездках к российским родственникам, в том числе больным и пожилым. Он назвал недопустимой ситуацию, при которой жителям Эстонии придется добираться в Россию через Литву, Латвию или Турцию.
«И так нет никакой торговли, таможня всех досконально проверяет, а посещение больных или пожилых родственников — веская причина, которая не имеет никакого отношения к туризму. Людям необходимо оставить возможность навестить родителей или детей. Это мое мнение. Мы будем ходатайствовать об этом»,— резюмировал Яан Тоотс.