«Несмотря на решение правительства закрыть границу без исключений, мы будем дальше писать обращения для организации гуманитарных коридоров для жителей Нарвы, потому что нереально закрыть границу полностью. Наши люди, которые ходят в Россию к родственникам, никакой опасности для государства не представляют»,— отметил мэр.