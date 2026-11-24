Подробностей в публикациях было немного: российский аппарат якобы называется «Спутник-С», он был разработан несколько лет назад и хранился в Подмосковье, но, «вероятно», будет выведен на орбиту, где сможет одновременно уничтожить до тысячи американских и европейских спутников. Новость перепечатали многие другие СМИ, добавляя все новые детали. И вот уже издание Irish Times с уверенностью предупредило читателей: «Россия готовит Перл-Харбор в космосе». Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, реагируя на публикации СМИ, назвал сообщения о возможном размещении Россией ядерного оружия в космосе «шокирующими».