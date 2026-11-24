Страны НАТО вновь обвинили РФ в стремлении разместить ядерное оружие в космосе
Страны НАТО вновь утверждают, что Россия готовится вывести ядерное оружие в космос: в отличие от прошлой волны обвинений, запущенной США два года назад, на сей раз инициатором выступили европейские страны. По данным разведслужб Германии, Россия якобы еще до конца года планирует вывести на орбиту некий аппарат «Спутник-С», оснащенный ядерной боеголовкой. Власти РФ назвали эту информацию «безосновательными инсинуациями». Опрошенные “Ъ” эксперты называют идею размещения ядерного оружия в космосе абсурдной.
Сразу несколько ведущих немецких СМИ обнародовали сенсацию: Россия якобы готовится в течение 60 дней запустить в космос первый спутник с ядерной боеголовкой. Журналисты сослались на данные разведки ФРГ, уточнив, что соответствующей информацией немецкие официальные лица поделились с коллегами из других стран НАТО на закрытом мероприятии в начале ноября.
Подробностей в публикациях было немного: российский аппарат якобы называется «Спутник-С», он был разработан несколько лет назад и хранился в Подмосковье, но, «вероятно», будет выведен на орбиту, где сможет одновременно уничтожить до тысячи американских и европейских спутников. Новость перепечатали многие другие СМИ, добавляя все новые детали. И вот уже издание Irish Times с уверенностью предупредило читателей: «Россия готовит Перл-Харбор в космосе». Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, реагируя на публикации СМИ, назвал сообщения о возможном размещении Россией ядерного оружия в космосе «шокирующими».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что новую волну публикаций о якобы имеющихся у России планах «не стоит воспринимать всерьез». В посольстве РФ в ФРГ сообщения немецких СМИ назвали «безосновательными инсинуациями».