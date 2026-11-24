Министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области обратилось в региональный арбитражный суд с иском к ООО «Арлан-машины» — юридическому лицу ростовского производителя сельскохозяйственной техники «Лилиани». Ведомство добивается расторжения соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк», а также взыскания с компании 5 млн руб. штрафа за неисполнение обязательств. Исковое заявление принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.