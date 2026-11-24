Липецкие власти хотят расторгнуть соглашение с резидентом ОЭЗ «Арлан-машины»
Министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области обратилось в региональный арбитражный суд с иском к ООО «Арлан-машины» — юридическому лицу ростовского производителя сельскохозяйственной техники «Лилиани». Ведомство добивается расторжения соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк», а также взыскания с компании 5 млн руб. штрафа за неисполнение обязательств. Исковое заявление принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.
Предварительное судебное заседание назначено на 13 января 2027 года. К участию в процессе в качестве третьих лиц привлечены Минэкономразвития РФ, правительство Липецкой области, АО «ОЭЗ ППТ "Липецк"» и ООО «Стройбазис».
По данным Rusprofile.ru, ООО «Арлан-машины» зарегистрировано в 2022 году в Грязинском районе Липецкой области. Компания специализируется на производстве машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором и владельцем компании является Армен Налбандян. С 2022 года ООО «Арлан-машины» работает с нулевой выручкой. По итогам 2025-го чистая прибыль составила 1,8 млн руб.
«Арлан-машины» получила статус резидента особой экономической зоны осенью 2022 года. На грязинской площадке ОЭЗ инвестор заявлял масштабный проект по строительству завода сельскохозяйственного машиностроения. Предприятие должно было специализироваться на выпуске бункеров-перегрузчиков и техники для упаковки зерна в трехслойные пластиковые рукава, а также наладить собственное производство самих полимерных рукавов. Первоначально инвестиции оценивались в 1,3 млрд руб., однако уже в 2023 году компания скорректировала параметры вложений, снизив их до 800 млн руб. Запустить производственные мощности планировалось в течение двух лет с момента старта строительства. В результате проект заморозили, а незавершенный актив выставили на продажу через онлайн-площадку Сбербанка за 169 млн руб. В лот вошли 100% долей в уставном капитале ООО «Арлан-машины», право аренды земельного участка площадью 10,7 га и частично выкупленное оборудование. При этом потенциальному покупателю также предстояло погасить задолженность в размере 105 млн руб. и доплатить свыше 161 млн руб. за заказанную технику.
В феврале стало известно, что Арбитражный суд Липецкой области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Арлан-машины». Заявление о банкротстве в ноябре 2025-го подал Сбербанк. Объем претензий финансовой организации не раскрывался, однако отмечалось, что задолженность возникла из-за поручительства липецкого предприятия по кредитным линиям, открытым в 2023–2024 годах головной компании холдинга. По данным картотеки арбитражных дел, следующее судебное заседание состоится 12 января.