Липецкая структура производителя сельхозтехники «Лилиани» попала под наблюдение

Арбитражный суд Липецкой области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Арлан-машины» — юрлица ростовской компании «Лилиани», с 2022 года планировавшей построить завод сельхозмашин в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк». Резолютивная часть решения пока не опубликована. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Банкротный иск подал Сбербанк в ноябре 2025 года, и тогда же его принял суд. Сумма требований банка не раскрывалась. В судебных документах указано, что долги компании возникли из-за открытия в 2023–2024 годах нескольких кредитных линий головной структуре ООО «Лилиани» и договоров поручительства «Арлан-машины».

В середине января «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Лилиани» остановила проект по производству сельхозтехники на территории ОЭЗ «Липецк» и теперь надеется найти покупателя на него. Незавершенный актив оценили в 169 млн руб.

Проект был заявлен в 2022 году. Предполагалось, что будет построен завод по производству бункеров-перегрузчиков и машин для упаковки зерна в пластиковые рукава с объемом инвестиций в 1,3 млрд руб. Тогда запустить производство планировалось через два года с момента начала строительства. Рассматривалась и возможность создания производства самих пластиковых рукавов для зерна. Однако уже в 2023-м компания снизила объем планируемых вложений до 800 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Арлан-машины» зарегистрировано в городе Грязи Липецкой области в 2022 году. Основной вид деятельности — производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Владелец и директор — Армен Налбадян. Ему также принадлежат ростовские ООО «Лилиани логистик», ООО «Лилиани софт», ООО УК «Лилиани и к» и головная структура ГК ООО «Лилиани». В 2024 году липецкая структура сработала с нулевой выручкой и чистым убытком в 808 тыс. руб.

Накануне сообщалось, что «Лилиани» договаривается с кредиторами о соглашении на 722 млн руб. после того, как иски о банкротстве компании подали Сбербанк и ФНС. Требования банка составляют 605,6 млн руб., а налоговиков — 117 млн руб.

Егор Якимов