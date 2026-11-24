Нижегородские власти рассчитывают получить от Москвы 80 вагонов метро
Власти Нижегородской области рассчитывают пополнить парк метро в Нижнем Новгороде за счет безвозмездной передачи 80 вагонов из Москвы. Об этом говорится в документах нижегородского правительства.
Новые вагоны нижегородскому метро потребуются для сохранения текущих интервалов движения после ввода станций – «Оперный театр» и «Сенная» в нагорной части города и «Сормовская» в заречной. По последним озвученным данным первые две планируют открыть в 2027 году, третью — в 2029 году.
Ожидается, что Москва в течение нескольких лет передаст Нижнему Новгороду 10 поездов. Также правительство Нижегородской области прорабатывает возможность внедрения беспилотных составов метро.
Сейчас нижегородский метрополитен насчитывает 30 поездов из 130 вагонов. Из них 18 поездов находятся на линии, остальные — на ремонте, обслуживании и в резерве.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее МП «Нижегородское метро» рассчитывало приобрести пять новых составов к вводу новых станций. В ценах 2024 года на это требовалось около 4,3 млрд руб. Покупку 80 вагонов, которые потребуются до 2035 года с учетом завершения срока эксплуатации существующих, тогда оценивали в 13,6 млрд руб.