Вопрос с финансированием на новые поезда для нижегородского метро пока не решен

Областное правительство пока не дало ответ по финансированию покупки новых составов поездов для нижегородского метро. Это следует из слов директора предприятия Олега Яушева. Он напомнил депутатам, что направил в правительство региона расчет финансирования покупки пяти новых составов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сегодня половина подвижного состава метро имеет срок службы 15-17 лет: еще в 2015 году вагоны капитально отремонтировали к Чемпионату мира по футболу 2018 года и купили пять новых составов. «Однако еще 18 вагонов или 4,5 состава в 2027 году потребуют либо замены, либо капитального ремонта, на который уже “морщится” изготовитель: им уже под 40 лет», — отметил господин Яушев.

Директор метро добавил, что новые составы задействуют на новых станциях, которые планируется построить к концу 2026 года. Интервал движения поездов хотят сократить до 3-4 мин. Сейчас в пиковые часы интервал на Автозаводской линии метрополитена составляет 4-5 мин и 5-6 мин – на Сормовско-Мещерской линии.

Как писал «Ъ-Приволжье», осенью 2024 года покупку пяти поездов для метро оценивали в 4,3 млрд руб. Олег Яушев сообщал тогда, что производитель обещал до конца года сохранить цены, но для этого необходимо было определить модель финансирования и подать заявку на производство. Минимум пять новых составов необходимо для выхода на нормальный эксплуатационный режим после запуска новых станций.

Владимир Зубарев