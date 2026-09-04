Власти прорабатывают запуск беспилотного метро в Нижнем Новгороде

Правительство Нижегородской области рассматривает возможность запуска беспилотных поездов метро. О перспективах развития метрополитена рассказал заместитель губернатора Сергей Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Он напомнил, что для сохранения интервала движения с запуском новых станций — площадь Свободы, Сенная и Сормовская — потребуется 80 новых вагонов метро. А в перспективе, после 2030 года, прорабатывается вопрос запуска и беспилотных поездов метрополитена, добавил замгубернатора.

Сергей Морозов напомнил также, что в проработке находится и вопрос беспилотных трамваев. По его словам, уже определены маршруты для тестирования, запуск запланирован в ближайшие годы.

Галина Шамберина