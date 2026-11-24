«Перспективность обжалования будет зависеть прежде всего от того, как Минюст обосновывает включение информационного ресурса в реестр и кого фактически считает субъектом соответствующих обязанностей. Если суд признает, что ресурс не может быть самостоятельным субъектом такого решения, это может иметь значение не только для Александра Сафронова, но и для дальнейшей практики Минюста. При этом следует учитывать, что суд может истолковать понятие "иное объединение лиц" достаточно широко и признать допустимым включение информационного проекта, если ведомство докажет наличие соответствующего объединения и необходимых признаков. Поэтому правовая неопределенность здесь существенная, но она не означает автоматически высокую вероятность отмены решения», — отметила госпожа Тряпицына.