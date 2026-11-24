Адвокат: признание Telegram-канала иноагентом создает правовую неопределенность
Признание Telegram-канала «Красный темник», который ведет депутат от КПРФ городской Думы Краснодара Александр Сафронов, иностранным агентом стало первым подобным случаем в России, хотя замминистра юстиции Олег Свириденко на ПМЮФ летом 2026 года сообщал, что около 100 Telegram-каналов уже включены в реестр. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила адвокат, советник Intellect Александра Тряпицына.
«Представляется интересной сложившаяся правовая конструкция, — отмечает она. — Закон определяет иностранного агента через категорию "лицо" — физические и юридические лица, общественные объединения без образования юридического лица, иные объединения лиц. Telegram-канал как цифровая площадка не обладает самостоятельной правосубъектностью. Он не может самостоятельно приобретать права и обязанности, выступать в суде, подавать отчетность или нести административную ответственность как отдельный субъект».
По ее словам, если речь идет о ресурсе, который ведет один человек, а не о самостоятельной редакции или объединении авторов, правовая конструкция становится особенно спорной.
Решение о включении в реестр может быть обжаловано в судебном порядке. Господину Сафронову необходимо получить распоряжение Минюста и материалы, на основании которых ресурс включен в реестр, подчеркивает эксперт.
«Перспективность обжалования будет зависеть прежде всего от того, как Минюст обосновывает включение информационного ресурса в реестр и кого фактически считает субъектом соответствующих обязанностей. Если суд признает, что ресурс не может быть самостоятельным субъектом такого решения, это может иметь значение не только для Александра Сафронова, но и для дальнейшей практики Минюста. При этом следует учитывать, что суд может истолковать понятие "иное объединение лиц" достаточно широко и признать допустимым включение информационного проекта, если ведомство докажет наличие соответствующего объединения и необходимых признаков. Поэтому правовая неопределенность здесь существенная, но она не означает автоматически высокую вероятность отмены решения», — отметила госпожа Тряпицына.
Адвокат добавляет, что само по себе признание иноагентом не означает, что канал необходимо закрыть или что публикации автоматически становятся незаконными. Но после включения ресурса в реестр возникает обязанность соблюдать требования законодательства об иностранных агентах. В частности, иностранные агенты обязаны маркировать материалы и информацию в предусмотренных законом случаях.