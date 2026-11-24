По данным Rusprofile, ООО «ГК стратегия развития» зарегистрировано 4 июня 2007 года в Москве. Более 18 лет работает в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Генеральный директор с 9 декабря 2024 года — Владимир Топорков, он же единственный учредитель. В 2025 году выручка составила 400 тыс. руб. против 52 тыс. в 2024-м (рост более чем в 6 раз). Чистая прибыль — 6 тыс. руб. после убытка в 130 тыс. руб. годом ранее. Господин Топорков владеет еще пятью фирмами с небольшими оборотами.

Как сообщили в компании, они входят в периметр девелоперскjй группы, название которой они не готовы раскрыть. Это юрлицо у них является SPV (Special purpose vehicle, компания специального назначения, создаваемая под конкретную цель).