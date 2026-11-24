Как установил суд, в рамках двух договоров с ФГУП «ГУСС» (бывшее «ГВСУ №4»), заключенных для исполнения госконтракта на 5,1 млрд руб., «НАТЭК» получило авансирование в размере почти 3,9 млрд руб. Однако к установленным срокам (июнь 2022 года) строительно-монтажные работы выполнены не были, а готовность объектов на ноябрь 2023 года составляла не более 9%.