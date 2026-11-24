Суд Кубани взыскал с крымского подрядчика Минобороны свыше 543 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с АО «Производственно-монтажное предприятие „НАТЭК“» 543,9 млн руб. в пользу Министерства обороны РФ. Апелляция отклонила жалобу компании, которая пыталась оспорить выводы финансово-экономической экспертизы по делу о нецелевом расходовании бюджетных средств.
Иск в Арбитражный суд Краснодарского края был подан заместителем прокурора Ростовской области в интересах Минобороны. Поводом послужила проверка строительства специальных сооружений для приема и обслуживания изделий 2А03 комплекса 2М39 на территории войсковой части 31268.
Как установил суд, в рамках двух договоров с ФГУП «ГУСС» (бывшее «ГВСУ №4»), заключенных для исполнения госконтракта на 5,1 млрд руб., «НАТЭК» получило авансирование в размере почти 3,9 млрд руб. Однако к установленным срокам (июнь 2022 года) строительно-монтажные работы выполнены не были, а готовность объектов на ноябрь 2023 года составляла не более 9%.
Судебная финансово-экономическая экспертиза, проведенная на базе Донского государственного технического университета, подтвердила, что 543,90 млн руб. из полученных авансов были направлены на цели, не связанные со строительством: выплату зарплат сотрудникам на других объектах, взносы в уставный капитал сторонних компаний, лизинг автомобилей (включая Range Rover и Mercedes) и закупку спецтехники.
Ответчик пытался признать заключение экспертов недопустимым доказательством и ходатайствовал о повторной экспертизе, представив частную рецензию, однако суд счел эти доводы субъективными. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск в полном объеме, а апелляционная инстанция подтвердила законность этого решения.
Помимо возмещения ущерба, суд взыскал с НАТЭК в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1,04 млн руб., а также 430 тыс. руб. в пользу экспертного учреждения за проведение исследования. Кроме того, по материалам прокурорской проверки в отношении руководства компании уже возбуждено уголовное дело по ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа).
Ранее Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным АО «Производственно-монтажное предприятие „НАТЭК“». Процедура наблюдения введена в отношении крымского подрядчика в феврале 2026 года по заявлению кредитора Глеба Рузанова. Общая сумма задолженности, включенной в реестр, составляет 1,82 млрд руб.