«НАТЭК» подвели к банкротству

Должник пытался оспорить вторую предложенную кандидатуру — Александра Гладкова, указав на скорый (до 30 декабря 2026 года) срок действия приложенной справки о допуске. Однако суд отклонил ходатайство об отложении заседания, указав, что на момент принятия решения у Гладкова имеется действующий допуск с 2006 года, а вопрос его продления может быть решен в рабочем порядке.