«НАТЭК» подвели к банкротству
Суд признал производственно-монтажное предприятие банкротом с долгом 1,8 млрд рублей
Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным АО «Производственно-монтажное предприятие „НАТЭК“». Процедура наблюдения, введенная в отношении крымского подрядчика в феврале 2026 года по заявлению кредитора Глеба Рузанова, завершена переходом в стадию конкурсного производства. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Согласно решению суда, АО ПМП «НАТЭК» признано неспособным удовлетворить требования кредиторов. Общая сумма задолженности, включенной в реестр, составляет 1,82 млрд руб. На первом собрании кредиторов в сентябре было принято решение ходатайствовать перед судом о признании должника банкротом. Временный управляющий Кирилл Коволенко подтвердил, что восстановить платежеспособность предприятия невозможно.
Ключевым вопросом судебного заседания стала кандидатура конкурсного управляющего. Поскольку деятельность АО ПМП «НАТЭК» связана с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, суд обязан был утвердить арбитражного управляющего с соответствующим допуском. Изначально заявленная Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» кандидатура Алексея Игнатенко была отозвана из-за отсутствия у него допуска.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО ПМП «НАТЭК» зарегистрировано в 2006 году в г. Крымске Краснодарского края. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — производство прочих строительно-монтажных работ. Руководитель — Кирилл Помигуев. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Должник пытался оспорить вторую предложенную кандидатуру — Александра Гладкова, указав на скорый (до 30 декабря 2026 года) срок действия приложенной справки о допуске. Однако суд отклонил ходатайство об отложении заседания, указав, что на момент принятия решения у Гладкова имеется действующий допуск с 2006 года, а вопрос его продления может быть решен в рабочем порядке.
Конкурсным управляющим АО ПМП «НАТЭК» утвержден Александр Николаевич Гладков (член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»). Полномочия органов управления должника прекращены. Суд обязал руководителя компании в трехдневный срок передать Гладкову всю бухгалтерскую документацию, печати и материальные ценности.
Конкурсному управляющему установлен стандартный срок для проведения ликвидационных мероприятий — 6 месяцев, до 26 апреля 2027 года.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Ранее Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с АО ПМП «НАТЭК» 543,9 млн руб. в пользу Минобороны России. Суд удовлетворил иск заместителя прокурора Ростовской области в интересах Российской Федерации в лице Министерства обороны РФ. Сумма иска (543,9 млн руб.) — ущерб, причиненный государству из-за нарушения законодательства о государственном оборонном заказе.