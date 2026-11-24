Никто не выкупил 20 га тамбовского оборонного завода за 36 млн рублей
Подконтрольное воронежскому концерну «Созвездие» (входит в «Ростех», но управляется ГК «Динамика») АО «Тамбовский завод "Ревтруд"» не смогло продать участок площадью 20 га в Инжавинском округе Тамбовской области. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, следует из итогового протокола. Начальная цена лота составляла 36,2 млн руб.
Участок предназначен для производственной деятельности. Через него проходит линия электропередачи филиала ПАО «Россети Центр» — «Тамбовэнерго».
Это как минимум пятая неудачная попытка продать землю — четыре предыдущие процедуры также не состоялись. В последний раз актив пытались реализовать в сентябре 2025 года за 26,8 млн руб. На этот тендер тоже никто не заявился.
Отметим, что продолжается прием заявок на очередные торги по складу предприятия на улице Коммунальной в Тамбове. Он оценен в 37,6 млн руб. Итоги планируют подвести 24 декабря.
«Ревтруд» реализует непрофильную недвижимость с 2023 года. Изначально активы оценивались в 865 млн руб. По итогам нескольких аукционов удалось продать объекты почти на 195 млн руб. Почти все активы приобрели местные предприниматели.