В Тамбовской области выставили на продажу 20 га оборонного завода
Подконтрольное воронежскому концерну «Созвездие» (входит в «Ростех», но управляется ГК «Динамика») АО ТЗ «Ревтруд» выставило на аукцион земельный участок площадью 20 га в Инжавинском округе Тамбовской области. Он предназначен для производственной деятельности. Начальная цена актива составляет 36,2 млн руб. Это следует из аукционной документации.
Уточняется, что обременений для объекта не зарегистрировано. Через земельный участок проходит линия электропередачи филиала ПАО «Россети Центр» — «Тамбовэнерго».
Шаг аукциона составляет 362,2 тыс. руб., размер задатка — 3,6 млн руб. Подавать заявки на участие в торгах можно до 20 ноября, итоги планируют подвести 24 ноября.
Это как минимум пятая попытка продать участок, четыре предыдущих тендера не состоялись. В последний раз актив пытались реализовать в сентябре 2025 года за 26,8 млн руб. Эти торги не состоялись из-за отсутствия участников.
Также продолжается прием заявок на тендер по продаже двухэтажного прирельсового склада оборонного завода за 42,7 млн руб. Его итоги планируют подвести 17 ноября. На предыдущие торги по продаже этого лота никто не заявился.
«Ревтруд» реализует непрофильную недвижимость с 2023 года. Изначально активы оценивались в 865 млн руб. По итогам нескольких аукционов удалось продать объекты почти на 195 млн руб. Почти все активы приобрели местные предприниматели.