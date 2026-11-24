Раис Татарстана подписал закон о запрете продажи вейпов
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них. Документ опубликован на официальном сайте главы республики.
Ограничение начнет действовать 1 марта 2027 года и будет распространяться до 1 марта 2032 года.
Ранее сообщалось, что пятилетний срок действия запрета позволит оценить его влияние на доступность продукции, структуру потребления, здоровье населения и экономическое положение участников рынка. По итогам мониторинга власти смогут принять решение об отмене ограничения, его продлении или установлении на постоянной основе.
Аналогичные ограничения уже ввели в других регионах России, в том числе в Чувашии и Марий Эл.