Госсовет Татарстана принял законопроект о запрете продажи вейпов
Ограничение розничной торговли вейпами планируется ввести с марта 2027 года
Государственный совет Татарстана принял во втором чтении и в целом законопроект о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Ограничение предлагается установить с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.
По словам председателя комитета Госсовета по экономике, промышленности, инвестициям и цифровому развитию Рягата Хусаинова, аналогичные запреты ввели 22 региона России, в том числе Марий Эл и Чувашия.
Пятилетний запрет позволит вести мониторинг последствий, в том числе влияния ограничений на доступность продукции, структуру потребления, здоровье населения и экономическое положение участников рынка. По итогам мониторинга власти смогут принять решение об отмене ограничения, его продлении или установлении на постоянной основе.
Ранее в Госсовете Татарстана сообщили, что в случае принятия законопроекта есть риск ухода торговли вейпами в теневой сектор.