Сирия наскучила американским войскам

США решили эвакуировать из Сирии весь свой воинский контингент, с 2016 года дислоцированный на базах в северо-восточной и юго-восточной части страны. Общая численность военнослужащих, которые, вероятно, будут перемещены в соседний Ирак, оценивается в 1 тыс. человек. Американские чиновники связывают вывод войск из Сирии с тем, что власти этой страны взяли на себя ведущую роль в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, признано в РФ террористическим и запрещено). Вторая причина принятого в Пентагоне решения: американским военным небезопасно взаимодействовать с армией Сирии «на земле», поскольку в ее составе остается много сторонников джихада, испытывающих ненависть к США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Orhan Qereman / Reuters Фото: Orhan Qereman / Reuters

О том, что администрация Дональда Трампа выводит все свои войска из Сирии, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские источники сообщила в ночь на четверг, 19 февраля. По ее данным, речь идет об эвакуации 1 тыс. военнослужащих, находившихся в составе глобальной коалиции по борьбе с ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено).

Сообщение WSJ появилось через четыре дня после того, как американский контингент был выведен с ключевой опорной точки в северо-восточной Сирии (Заевфратье) — базы Эш-Шадади (провинция Хасеке), которую сразу взяла под контроль армия переходного правительства. Кроме того, 12 февраля военнослужащие США полностью покинули базу Ат-Танф на юго-востоке Арабской Республики, у иорданской границы.

Источники WSJ пояснили, что вывод контингента из Сирии не связан с подготовкой к полномасштабной операции в Иране, власти которого не раз обещали нанести ответные удары по базам США.

Администрация Трампа, по словам собеседников WSJ, решила завершить миссию в Сирии в свете того, что Дамаск взял на себя ведущую роль в операциях против ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено). Кроме того, в Белом доме посчитали, что после интеграции в состав единой сирийской армии курдских формирований, больше десяти лет помогавших Пентагону в борьбе с террористами, курды в этом районе больше не нуждаются в американской защите.

Собеседники WSJ приводят еще одну причину вывода американских военнослужащих из Сирии: в Пентагоне не хотят прямого взаимодействия между своими и сирийскими военными. В составе формирований, действующих на стороне Дамаска, остается много джихадистов, которые могут совершать нападения на американцев. Такой инцидент уже произошел 13 декабря 2025 года в Пальмире, когда сотрудник МВД Сирии, симпатизировавший одной из джихадистских группировок, застрелил двух американских военнослужащих и их переводчика.

Как утверждает источник портала The National в силовых структурах Иордании, в настоящий момент под контролем США остается только один военный объект. Он расположен в Румейлане (провинция Хасеке). Эта американская военная база стала в 2016 году первой на сирийской территории. «Стало ясно, что американская миссия в Сирии будет сведена к операции по обучению и материально-техническому обеспечению (вооруженных сил.— “Ъ”) нового правительства»,— резюмировал собеседник The National.

Что касается России, то под ее контролем остаются два постоянных военных объекта — это пункт материально-технического обеспечения ВМФ в провинции Тартус и авиабаза Хмеймим.

И, как дал понять в интервью телеканалу Al Arabiya министр иностранных дел России Сергей Лавров, российская сторона готова перепрофилировать свои базы в «гуманитарные хабы». «Сирия — удобный перевалочный пункт. Мы свою гуманитарную помощь, которая идет в том числе в Африку, готовы направлять через эти объекты. Будем рады, если другие государства тоже воспользуются этими существующими удобными площадками для того, чтобы гуманитарные и другие гражданские грузы направлять на Африканский континент»,— сказал министр.

Как заметил Сергей Лавров, эвакуация американских войск из Сирии — это разумный ход, однако она должна быть организована «таким образом, чтобы не возникали угрозы». «Как часто бывало с американцами, они это делают достаточно резко»,— посетовал глава МИД России, обратив внимание на то, что ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено) сохраняет свою активность в ряде точек Ближнего Востока.

В вышедшем 2 февраля докладе генсека ООН Антониу Гутерриша отмечается, что в Сирии сохраняется опасность со стороны террористических группировок. Ячейки ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено) «продолжали действовать по всей стране, совершая нападения в основном на силы безопасности, особенно на севере и северо-востоке», говорится в документе. «Эта группа стремилась вызвать межконфессиональную напряженность, чтобы подорвать авторитет национальных органов, в том числе путем организации нападений на места отправления культа. Она по-прежнему имела в своем составе примерно 3 тыс. боевиков на территории Ирака и Сирийской Арабской Республики (САР), большинство из которых базировались в САР»,— отмечается в докладе.

Такая ситуация в сфере безопасности ставит вопрос о том, сможет ли сирийская армия справиться с этой угрозой в одиночку.

Нил Кербелов