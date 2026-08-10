Базовое преобразование

Россия и Сирия заключили 9 августа меморандум о взаимопонимании, который посвящен реорганизации и легитимизации российского военного присутствия в Арабской Республике. Согласно этому документу, российские военные базы, созданные при режиме Башара Асада, приобретают статус совместных учебно-тренировочных центров. По мнению экспертов, эти базы давно изменили свой функционал, и подписанием соответствующего меморандума Москва устраняет правовую неопределенность вокруг присутствия российских военных и обеспечивает перспективу сохранения баз как транзитного узла на пути в Африку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиационная группировка ВКС России базировалась на аэродроме Хмеймим с 2015 по 2017 год

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Авиационная группировка ВКС России базировалась на аэродроме Хмеймим с 2015 по 2017 год

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия и переходное правительство Сирии договорились о реорганизации российского военного присутствия на сирийском побережье, проинформировало 9 августа Министерство иностранных дел Арабской Республики.

Согласно подписанному документу, который разрабатывался почти полтора года, российские военные базы должны превратиться в центры совместной подготовки сирийских военнослужащих.

В то же время некогда принадлежавшие Москве гражданские объекты, такие как аэропорт в Хмеймиме и причал №4 в порту Тартуса, будут переданы под управление сирийских властей. Меморандумом предусмотрено, что соответствующие преобразования должны быть завершены в течение ближайших трех месяцев.

Одновременно с сирийским МИДом Управление гражданской авиации Сирии проинформировало, что приняло в свое распоряжение аэропорт в Хмеймиме.

«На следующем этапе планируется реконструкция аэропорта, чтобы он смог вновь обслуживать международные рейсы»,— уточнили в ведомстве.

А Главное управление портов и таможни Сирии сообщило, что Россия согласилась передать сирийской стороне коммерческую часть порта Тартус. «После серии переговоров между Сирийской Арабской Республикой и РФ было достигнутого соглашение, предусматривающее, что сирийская сторона возьмет на себя коммерческие участки, ранее занимаемые российской стороной в порту Тартуса, включая причал №4 и связанные с ним склады и сооружения»,— отметило ведомство.

«Хмеймим будет служить тренировочным лагерем для сирийских военнослужащих и больше не будет играть роль военной базы,— пояснил “Ъ” сирийский источник, знакомый с ситуацией.— Фактически его превратили в военно-тренировочный центр, которым будут управлять совместно сирийские и российские офицеры. Что касается Тартуса, то он будет полностью находиться под управлением сирийских властей».

Собеседник “Ъ” подчеркнул, что новые договоренности России и Сирии опираются на принцип равноправия, в отличие от соглашений времен президента Башара Асада, которые предполагали исключительную роль Москвы в управлении военными объектами на сирийском побережье. «Это доказывает, что обе стороны хотят сотрудничать и развивать взаимовыгодные отношения»,— обратил внимание источник.

После объявления о подписании российско-сирийских договоренностей министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани совершил поездку в Тартус и Латакию (на базу Хмеймим). Как сообщило агентство SANA, глава сирийской дипломатии осмотрел объекты и инфраструктуру, «статус которых определен историческим меморандумом о взаимопонимании» между РФ и Сирией.

После смены власти в Сирии 8 августа 2024 года российские военнослужащие продолжили использовать авиабазу Хмеймим, пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, а также военный аэродром в Камышлы. Однако последний они были вынуждены покинуть в начале этого года на фоне перехода под юрисдикцию Дамаска северо-восточных провинций страны, ранее контролировавшихся курдскими военизированными формированиями.

О том, что переходное правительство в Дамаске, возглавляемое президентом Ахмедом аш-Шараа, планирует изменить статус российских военных объектов, источник “Ъ” сообщил еще в апреле 2026 года (см. ''Ъ'' от 24 апреля). Уже тогда источник сообщил, что сирийская сторона хочет превратить Хмеймим в тренировочный пункт под совместным управлением, где будут проходить подготовку сирийские военные — де-факто бывшие члены исламистских группировок, противостоявших войскам Башара Асада.

В разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов пояснил, что переформатирование баз, использовавшихся российскими силами, частично уже прошло.

«Они давно не выполняют военные функции,— пояснил собеседник “Ъ”.— Для России главная задача — продолжить использовать сирийский аэродром в Хмеймиме в качестве транзитного на пути в Африку и обеспечить условия для долгосрочного базирования».

Как заметил эксперт, возможность участвовать в тренировке новой сирийской армии позволит России «держать руку на пульсе и выступать контрбалансиром турецкому влиянию», в чем, по его словам, заинтересовано и правительство аш-Шараа.

Нил Кербелов