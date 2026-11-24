В Тольятти в суд направят дело о гибели 10-летнего в результате действий охранника
В Центральный районный суд Тольятти направят уголовное дело после вручения обвинительного заключения. 59-летний охранник частной охранной организации обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч. 2 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий работником охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении должностных обязанностей, совершенное с применением насилия и повлекшее тяжкие последствия). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По информации надзорного ведомства, в июле этого года обвиняемый находился на суточном дежурстве. Он пресекал проникновение несовершеннолетнего на охраняемый объект. Мальчик находился над вертикально расположенными прутьями металлического забора, мужчина понимая это, подошел к нему и потянул вниз.
В результате действий охранника подросток ребенок получил повреждения, от которых скончался в медицинском учреждении.
Ранее сообщалось, что охранник увидел, что двое детей пытались перелезть через забор. Он схватил одного из них, 10-летнего мальчика, и с силой потащил на себя. Прутьями забора ребенку были причинены телесные повреждения.