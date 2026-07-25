Подозреваемому в причинении смерти 10-летнему мальчику в Тольятти избрана мера пресечения

В субботу, 25 июля, суд избрал меру пресечения 58-летнему сотруднику частного охранного предприятия, который подозревается в причинении смерти несовершеннолетнему ребенку по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Он заключен под стражу на два месяца до 23 сентября. Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, 23 июля фигурант был на работе, у здания ресурсоснабжающей организации в Тольятти. Он увидел на охраняемой территории, что двое детей пытались перелезть через забор. Он схватил одного из них, 10-летнего мальчика, и с силой потащил на себя. В результате прутьями забора ребенку были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на следующий день в лечебном учреждении.

Расследование дела взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Руфия Кутляева