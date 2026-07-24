В Тольятти охранника подозревают в убийстве ребенка штырем забора

В Тольятти 58-летний сотрудник частного охранного предприятия задержан по подозрению в причастности к смерти ребенка. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Трагедия произошла вечером 23 июля 2026 года у здания ресурсоснабжающей организации, территорию которой охранял подозреваемый. По данным следствия, мужчина заметил детей, которые перебирались через забор на охраняемый участок. Он схватил одного из детей, 10-летнего мальчика, за ноги и с силой потянул на себя. В результате прутья забора травмировали ребенка.

Ребенка госпитализировали, и на следующий день он скончался в больнице. Фигурант уголовного дела задержан. Следствие планирует ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Силовики осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы, продолжаются следственные действия.

Расследование уголовного дела взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ СКР представить доклад об установленных обстоятельствах.

Георгий Портнов