Предпринимательница заявила требования на 200 млн рублей к «Форте Металс ГМБХ»
Временный управляющий новочеркасского производителя алюминия ООО «Форте Металс ГМБХ» Алексей Бондаренко уведомил о поступлении крупного требования от частного лица. Кредитор Мотина Юлия Алексеевна, возглавляющая унитарный некоммерческий личный фонд «Федерация», заявила о включении в реестр задолженности на сумму 200,46 млн рублей. Об этом сообщается в материалах дела, рассматриваемого Арбитражным судом Ростовской области.
Основанием для претензий Юлии Мотиной послужило вступившее в законную силу решение Мещанского районного суда города Москвы.
На фоне системного кризиса в холдинге «Форте», к которому относится «Форте Металс ГМБХ», совокупный объем требований кредиторов к компании оценивается примерно в 182,2 млн рублей, однако с учетом новых заявлений эта сумма стремительно растет. Ранее в реестр уже были включены требования ББР Банка на сумму около 1 млрд рублей, а также Первоуральскбанка на 38,3 млн рублей, связанные с операциями по цифровым финансовым активам (ЦФА).
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Форте Хоум ГМБХ» зарегистрировано в 2013 году в Новочеркасске. Компания занимается производством алюминия. Учредителем компании является Александр Давыдов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 9,4 млрд руб., убыток — 261,5 млн руб.
Первое собрание кредиторов ООО «Форте Металс ГМБХ» назначено на 24 декабря 2026 года. На нем будет сформирован реестр требований, от размера которого напрямую зависит количество голосов при принятии решения о дальнейшей судьбе предприятия — переходе в конкурсное производство или попытке финансового оздоровления.
Процедура наблюдения в отношении новочеркасского предприятия, специализирующегося на производстве алюминия, была введена 8 июля 2026 года.