На Дону в отношении металлотрейдера ввели наблюдение из-за долга в 1 млрд рублей

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление ББР Банка о признании банкротом компании Форте Металс ГМБХ. В отношении металлотрейдера введена процедура наблюдения, требования кредитной организации на сумму 1 млрд руб. включены в реестр кредиторов третьей очереди. Определение суда опубликовано в картотеке дела.

Спор возник из-за неисполнения обязательств по кредитному договору КЛ-251472 от 14 мая 2025 года. Заемщиком выступало ООО «Форте Хоум ГМБХ», поручителем по обязательству стала Форте Металс ГМБХ. Банк открыл заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом 1 млрд руб. сроком до 13 мая 2026 года. Средства были выбраны одним траншем 20 мая 2025 года. Погасить задолженность требовалось через 180 дней — 14 ноября 2025 года, однако долг закрыт не был. Просрочка превысила три месяца, что дало банку право инициировать процедуру несостоятельности без предварительного судебного акта о взыскании.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Форте Хоум ГМБХ» зарегистрировано в 2013 году в Новочеркасске. Компания занимается производством алюминия. Учредителем компании является Александр Давыдов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 9,4 млрд руб., убыток — 261,5 млн руб.

Судья признал требования обоснованными. Суд установил, что банк соблюл все формальности закона о банкротстве (127-ФЗ): уведомление о намерении обратиться в суд было опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц 2 марта 2026 года (сообщение № 34276988). По договору поручительства П-2514721480, заключенному путем присоединения к общим условиям банка, ответственность должника и заёмщика является солидарной — это позволило взыскивать средства напрямую с Форте Металс ГМБХ. Помимо основного долга, в реестр включены судебные расходы на уплату госпошлины в размере 2,73 млн рублей. Должник, надлежащим образом извещённый о процессе, в заседание не явился и возражений не представил.

Временным управляющим утвержден Алексей Бондаренко, член СРО ПАУ ЦФО. Первое собрание кредиторов назначено на 24 декабря 2026 года. На управляющего возложена обязанность провести аудит финансового состояния компании, выявить признаки преднамеренного или фиктивного банкротства, а также оценить возможность восстановления платёжеспособности. Руководитель Форте Металс ГМБХ обязан в течение 15 дней передать управляющему сведения об имуществе и бухгалтерскую документацию за последние три года.

Тат Гаспарян