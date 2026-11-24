Эстонским таможенникам могут не найти подходящие должности после закрытия границы
Налогово-таможенный департамент Эстонии в срочном порядке занимается вопросом трудоустройства работников таможни в связи с грядущим закрытием КПП на границе с Россией. Информацией об этом поделились эстонские СМИ.
Ситуацию прокомментировала заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента (MTA) по таможенным вопросам Урсула Риймаа. Она рассказала, что таможенных служащих должны перевести на другие должностные обязанности. При этом, как призналась чиновник, подходящие рабочие места удастся найти не для всех.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что, по мнению экспертов, Эстония потеряет тысячи рабочих мест в связи с закрытием границы с Россией.