Ситуацию прокомментировала заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента (MTA) по таможенным вопросам Урсула Риймаа. Она рассказала, что таможенных служащих должны перевести на другие должностные обязанности. При этом, как призналась чиновник, подходящие рабочие места удастся найти не для всех.