В Адыгее построят туристско-рекреационный парк

На Кавказском инвестиционном форуме подписано соглашение о намерениях по созданию туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна» в Республике Адыгея в районе станицы Даховская на площади в 96 гектаров. Проект будет реализован в партнерстве республики, компании СК «Семья» и ГК «ССК».

Как сообщили в пресс-службе СК «Семья», объем инвестиций в туристический кластер оценивается примерно в 40 млрд рублей, ожидается создание более 2000 рабочих мест, номерной фонд превысит 3 400 единиц, что позволит одновременно принимать свыше 7 000 гостей. Строительство планируется завершить в 2031 году.

Как отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, проект «Дегуакская поляна» имеет стратегическое значение для развития туризма в республике. Он должен стать центром этнографического и событийного туризма, а также комфортной площадкой для семейного отдыха. Важно, чтобы при его реализации была сохранена природная аутентичность территории и сформирована единая, гармоничная среда для жителей и гостей Адыгеи.

Генеральный директор СК «Семья» и «Даховская-Инвест» Руслан Воруков обратил внимание на комплексный характер будущей территории: «Мы объединяем рекреационную инфраструктуру, этнопарк и фестивальную площадку в единую экосистему», — сказал он.

Как подчеркнул гендиректор гостиничного оператора Primell Hotel Group Александр Маликов, сегодня принципиально важно не просто наращивать номерной фонд, а выстраивать сбалансированную инфраструктуру, обеспечивающую круглогодичную загрузку и устойчивый туристический поток.

Сергей Емельянов