К Новому году в Белгороде обновят павильон в виде Зимнего дворца
В Белгороде в парке Победы к Новому году планируют провести ремонт и монтаж объемно-пространственной композиции «Интерактивный павильон», стилизованной под Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Начальная цена подряда составляет 3,5 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 1 декабря. Подведение итогов запланировано на 3 декабря. Финансирование предусмотрено за счет средств муниципального учреждения «Управление Белгорблагоустройство».
Согласно техническому заданию, павильон представляет собой сборно-разборную конструкцию высотой 8 м, длиной 22,5 м и шириной 12 м. Ее вес составляет 11 т. Внутри предусмотрены два стенда с видеоэкранами и 12 стендов с репродукциями известных картин, дополненными QR-кодами для просмотра анимации.
С даты заключения контракта до 1 марта 2027-го подрядчику предстоит доставить конструкцию из поселка Разумное в парк Победы, провести ремонт поврежденных элементов, установку и пусконаладочные работы, а затем демонтировать «Эрмитаж» и отвезти его обратно на склад. В течение всего срока оказания услуг победитель должен будет следить за работоспособностью композиции, проводить проверки светового оборудования и устранять неисправности.
Согласно данным портала госзакупок, накануне «Управление Белгорблагоустройство» объявило электронный аукцион на праздничное оформление Белгорода с начальной ценой 1,9 млн руб. Заявки принимаются до 1 декабря, итоги планируется подвести 3 декабря.
Неделей ранее тот же заказчик заключил контракт на монтаж новогодних световых конструкций, а также замену неисправных световых элементов. Работы выполнят по начальной цене почти 14 млн руб. Имя исполнителя не раскрывается. Электронный аукцион признали несостоявшимся, поскольку на участие поступила только одна заявка. Годом ранее аналогичные работы выполняли два подрядчика: местный индивидуальный предприниматель Максим Ефимов, производящий прочие изделия из недрагоценных металлов, за 16,2 млн руб. и белгородское ООО «Инфинити» Сергея Редько и Николая Сыча, занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, за 7,1 млн руб.
В начале ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Адмиралтейскую площадь в Воронеже к Новому году и Рождеству второй год подряд будет оформлять краснодарское ООО «Изостудия» Сергея Кобылина. Стоимость контракта составила 76,9 млн руб. А центр Орла украсит местный индивидуальный предприниматель Дмитрий Чекулин. Он получил контракт на 9,7 млн руб.