Неделей ранее тот же заказчик заключил контракт на монтаж новогодних световых конструкций, а также замену неисправных световых элементов. Работы выполнят по начальной цене почти 14 млн руб. Имя исполнителя не раскрывается. Электронный аукцион признали несостоявшимся, поскольку на участие поступила только одна заявка. Годом ранее аналогичные работы выполняли два подрядчика: местный индивидуальный предприниматель Максим Ефимов, производящий прочие изделия из недрагоценных металлов, за 16,2 млн руб. и белгородское ООО «Инфинити» Сергея Редько и Николая Сыча, занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, за 7,1 млн руб.