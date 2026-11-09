Орел украсят к Новому году за 10 млн рублей

По данным Rusprofile, Дмитрий Чекулин был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в деревне Кондырева Орловского округа Орловской области в 2018 году. Основной вид деятельности — прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения. С 2019 года он выиграл 22 госконтракта на 33 млн руб. в сумме. Также в 2012 году он учредил в Орле ООО «Технологии» с аналогичным видом деятельности и стал руководить этой компанией. Последние пять лет общество отчитывается о нулевой выручке, последние два года — о нулевой прибыли.