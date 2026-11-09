Орел украсят к Новому году за 10 млн рублей
Оформлением центра Орла к Новому году займется местный индивидуальный предприниматель Дмитрий Чекулин. Он обошел двоих участников аукциона, снизив начальную цену контракта с 12,1 млн руб. до 9,7 млн руб. Занявший второе место претендент предлагал выполнить работы за 10,2 млн руб., третий — за 11,5 млн руб. Это следует из итогового протокола. Источник финансирования — городской бюджет.
Работы в рамках контракта нужно выполнить в два этапа: с даты заключения соглашения до 31 января 2027 года и с 1 февраля по 20 марта. Первая очередь работ оценена в 6,9 млн руб., вторая — в 2,8 млн. Они включают доставку и монтаж нескольких световых арок, шаров, фонариков, «Падающих елок», «Трамвая», световых фигур в виде оленей, зубров, медведей, Деда Мороза и Снегурочки, 22 торговых павильонов, нескольких елей. Все это также нужно будет обслуживать, а затем — демонтировать и отвезти на склад.
По данным Rusprofile, Дмитрий Чекулин был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в деревне Кондырева Орловского округа Орловской области в 2018 году. Основной вид деятельности — прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения. С 2019 года он выиграл 22 госконтракта на 33 млн руб. в сумме. Также в 2012 году он учредил в Орле ООО «Технологии» с аналогичным видом деятельности и стал руководить этой компанией. Последние пять лет общество отчитывается о нулевой выручке, последние два года — о нулевой прибыли.
В прошлом году оформлением Орла к Новому году занималась предпринимательница Валерия Чекулина, также зарегистрированная в деревне Кондырева Орловского округа. Она оформила свою деятельность в 2025 году. С того момента получила восемь госконтрактов на 19 млн руб. в сумме, в том числе упомянутый за 7,6 млн руб. В 2024-м контракт на праздничное украшение всех районов Орла за 8,6 млн руб. выиграла московский индивидуальный предприниматель Людмила Чибирева.