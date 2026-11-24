По его словам, он был ознакомлен с заключением специалиста УЭБиПК ГУ МВД по Краснодарскому краю, где специалистом был сделан вывод о наличии у руководства ООО «АТЭК» возможности погасить задолженность по заработной плате за январь—апрель 2026 года. Однако, по словам заявителя, следователь якобы сообщил ему, что процессуальное решение по заявлению о невыплате заработной платы будет принято в начале 2027 года.