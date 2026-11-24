Суд о признании краснодарского ООО «АТЭК» банкротом состоится 12 января
Заседание Арбитражного суда Краснодарского края, на котором будет решаться вопрос о признании ООО «АТЭК» банкротом, назначено на 12 января 2027 года. Сведения об этом опубликованы в системе Kad.Arbitr.
Как писал ранее «Ъ-Кубань», заявителем, требующим признать краснодарскую компанию несостоятельной, выступает Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Башкортостан. Согласно опубликованному определению, заявление налоговой инспекции принято судом, возбуждено производство по делу. Кроме того, определено привлечь к участию в деле ИФНС России № 5 по Краснодару.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «АТЭК» зарегистрировано в Краснодаре в 2025 году. Основной вид деятельности — разработка строительных проектов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и бенефициар компании — Иван Гугуев. Как указано в «СПАРКе», господин Гугуев является руководителем или учредителем «компании с недостоверными сведениями в ФНС». По итогам 2025 года выручка ООО «АТЭК» составила 59,7 млн руб., убыток — 189 тыс. руб. Кредиторская задолженность организации на конец прошлого года составляла 19,9 млн руб.
Как стало известно «Ъ-Кубань», бывший сотрудник ООО «АТЭК» Алексей Нохрин, которому компания якобы должна свыше 300 тыс. руб. заработной платы, подал жалобу в Генеральную прокуратуру России, в которой сообщил, что в Следственном отделе по Западному округу Краснодара находится его заявление о якобы имеющихся признаках состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. «С момента подачи моего заявления от 27 апреля 2026 года на дату подачи настоящей жалобы прошло около семи месяцев, однако процессуальное решение до настоящего времени не принято»,— пишет господин Нохрин.
По его словам, он был ознакомлен с заключением специалиста УЭБиПК ГУ МВД по Краснодарскому краю, где специалистом был сделан вывод о наличии у руководства ООО «АТЭК» возможности погасить задолженность по заработной плате за январь—апрель 2026 года. Однако, по словам заявителя, следователь якобы сообщил ему, что процессуальное решение по заявлению о невыплате заработной платы будет принято в начале 2027 года.
«Данное сообщение следователя вызывает у меня обоснованное недоумение, поскольку заключение специалиста УЭБиПК ГУ МВД было предоставлено следственному органу еще 5 октября 2026 года. При этом для ознакомления с ним меня вызвали только спустя более 45 дней, а принятие процессуального решения, несмотря на наличие заключения специалиста, фактически откладывается еще на продолжительный период»,— пишет Алексей Нохрин.
Аналогичная жалоба на бездействие следственных органов в части возбуждения уголовного дела по факту невыплаты заработной платы господину Нохрину, а также еще ряду бывших сотрудников ООО «АТЭК» направлена в Следственный комитет России на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина.
Ранее редакция «Ъ-Кубань» направляла официальные запросы в СУ СКР по Краснодарскому краю, региональную Госинспекцию труда, а также на официальную электронную почту ООО «АТЭК», однако ответы от вышеуказанных адресатов в положенный законом срок не поступили.