Башкирская налоговая требует признать краснодарское ООО «АТЭК» банкротом

Как стало известно «Ъ-Кубань», компания «АТЭК» имеет задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками. По словам одного из бывших работников общества, пожелавшего остаться анонимным, ему якобы не выплатили 330 тыс. руб. по трудовому договору. Собеседник издания рассказал, что ООО «АТЭК» выполняло электромонтажные работы в шести литерах ЖК в Новороссийске и в жилом доме на территории Усть-Лабинска. В текущем году, по словам экс-сотрудника компании, ООО «АТЭК» якобы подписало договор на производство работ на одном из НПЗ региона. Также, указывает собеседник «Ъ-Кубань», фактическим руководителем компании является не Иван Гугуев, а Игорь Землин.