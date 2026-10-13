Башкирская налоговая требует признать краснодарское ООО «АТЭК» банкротом
13.10.2026, 12:07
Арбитражный суд Краснодарского края 8 октября провел очередное заседание по делу о банкротстве ООО «АТЭК». Подробностей заседания в карточке дела нет. Заявителем, требующим признать краснодарскую компанию несостоятельной, выступает ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № 4 по Республике Башкортостан. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Согласно опубликованному определению кубанского арбитража, налоговая инспекция обратилась в суд в июле текущего года. Размер требования ИФНС к ООО «АТЭК» в документе не указан. Судья Арбитражного суда Краснодарского края определил заявление Межрайонной ИФНС России № 4 по Республике Башкортостан о признании ООО «АТЭК» банкротом принять, а также возбудить производство по делу. Было определено привлечь к участию в деле ИФНС России № 5 по Краснодару.
Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «АТЭК» зарегистрировано в Краснодаре в 2025 году. Основной вид деятельности общества — разработка строительных проектов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и бенефициар компании — Иван Гугуев. Как указано в «СПАРКе», господин Гугуев является руководителем или учредителем «компании с недостоверными сведениями в ФНС».
По итогам 2025 года выручка ООО «АТЭК» составила 59,7 млн руб., убыток — 189 тыс. руб. Кредиторская задолженность организации на конец прошлого года составляла 19,9 млн руб., дебиторская — 18,7 млн руб. За 2025 год компанией была подана упрощенная бухгалтерская отчетность.
Скоринг-отчет сервиса «КонтурФокус» по состоянию на 13 октября 2026 года показал, что по состоянию на 10 октября 2026 года действовало ограничение на операции по банковским счетам ООО «АТЭК», установленное ИФНС. Также, согласно отчету, компания является ответчиком на 6,5 млн руб. за последние 12 месяцев, что составляет более 10% от выручки (60 млн руб.) организации за последний отчетный период. Сумма задолженности по уплате налогов на 9 января 2026 года составляла 6,1 млн руб. В ЕГРЮЛ указан признак недостоверности сведений в отношении адреса компании.
Как стало известно «Ъ-Кубань», компания «АТЭК» имеет задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками. По словам одного из бывших работников общества, пожелавшего остаться анонимным, ему якобы не выплатили 330 тыс. руб. по трудовому договору. Собеседник издания рассказал, что ООО «АТЭК» выполняло электромонтажные работы в шести литерах ЖК в Новороссийске и в жилом доме на территории Усть-Лабинска. В текущем году, по словам экс-сотрудника компании, ООО «АТЭК» якобы подписало договор на производство работ на одном из НПЗ региона. Также, указывает собеседник «Ъ-Кубань», фактическим руководителем компании является не Иван Гугуев, а Игорь Землин.
«Когда мной было принято решение уволиться, я задал вопрос Землину: “Когда он планирует выплатить долг по зарплате?” Я получал ответ: “Да, нужно выплачивать, тянуть далее некуда, давайте частями”. Но конкретных действий с его стороны предпринято не было. По истечении пяти месяцев с момента моего увольнения, он ни разу не выходил со мной на связь для погашения задолженности»,— рассказал бывший сотрудник компании на условиях анонимности.
Заявления и жалобы на невыплату заработной платы были направлены бывшим работником ООО «АТЭК» в следственный отдел по Западному округу СУ СКР по Краснодарскому краю, в прокуратуру Западного округа Краснодара, а также в краевую Госинспекцию труда. По словам собеседника «Ъ-Кубань», конкретного ответа по возбуждению в отношении ответственных лиц дела о невыплате заработной платы или иным действиям до сих пор не получено. На запрос «Ъ-Кубань» о ходе рассмотрения заявления указанного гражданина в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ответили, что данный запрос «не содержит сведений, касающихся деятельности пресс-службы».
Редакция «Ъ-Кубань» направила запросы в СУ СКР по Кубани, региональную Госинспекцию труда, а также на официальную электронную почту ООО «АТЭК».