Переправу машин через Керченский пролив организуют только для туристов
Паромную переправу легковых автомобилей через Керченский пролив в направлении Тамани и обратно организуют только для иногородних жителей, приехавших на территорию республики на своем транспорте. Сейчас идет прием заявок на разовую паромную переправу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы Республики Крым Олег Крючков.
«Речь идет только об иногородних гостях полуострова, которые из-за атаки на Крымский мост оказались в Крыму со своими легковыми автомобилями. Именно им будет оказана министерством логистическая помощь», — заявил Олег Крючков.
Ранее стало известно, что в Крыму открыли прием заявок на разовую паромную переправу легковых автомобилей через Керченский пролив в направлении Тамани и обратно. Заявки принимают до 20:00 24 ноября 2026 года. Каждая заявка действует однократно и только в одном направлении: Крым — Тамань или Тамань — Крым.