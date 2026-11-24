Паромную переправу легковых автомобилей через Керченский пролив в направлении Тамани и обратно организуют только для иногородних жителей, приехавших на территорию республики на своем транспорте. Сейчас идет прием заявок на разовую паромную переправу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы Республики Крым Олег Крючков.