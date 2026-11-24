В Курской области ищут председателей для двух районных судов
Квалификационная коллегия судей Курской области объявила об открытии четырех вакантных должностей. Среди прочего, ищут кандидатов на посты председателей Пристенского и Солнцевского районных судов. Об этом в ККС рассказали 24 ноября.
Также доступны вакантные должности судьи Курского областного суда и судьи Тимского райсуда. Документы и заявления от претендентов будут принимать до 24 декабря включительно.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», о поиске кандидатов на посты председателей Пристенского и Солнцевского райсудов Курской области ККС ранее объявляла в середине октября. По всей видимости, подходящих соискателей за это время определено не было.
Накануне также стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рекомендовала председателя Курского областного суда Олега Кравченко на должность председателя Верховного суда Республики Крым. Решение было принято на заседании коллегии с учетом позиции председателя Верховного суда России Игоря Краснова.