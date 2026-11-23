Олег Кравченко работает в судебной системе более 22 лет. Он с отличием окончил юридический факультет Курского государственного технического университета (ныне — Юго-Западный государственный университет), после чего трудился в органах прокуратуры. В 2004 году господин Кравченко стал судьей Ленинского райсуда Курска, а в 2018-м был назначен председателем Курского областного суда. Отмечен знаком Совета судей России «За служение правосудию» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.