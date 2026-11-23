Главу Курского областного суда рекомендовали на пост председателя ВС Крыма
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рекомендовала председателя Курского областного суда Олега Кравченко на должность председателя Верховного суда Республики Крым. Решение принято на заседании коллегии с учетом позиции председателя Верховного суда России (ВС РФ) Игоря Краснова. Об этом сообщила пресс-служба ВС РФ.
Глава ВККС Владимир Попов отметил, что господин Кравченко получил исключительно положительные характеристики, а все проверочные процедуры в отношении него завершены в полном объеме, сообщает РАПСИ.
Олег Кравченко работает в судебной системе более 22 лет. Он с отличием окончил юридический факультет Курского государственного технического университета (ныне — Юго-Западный государственный университет), после чего трудился в органах прокуратуры. В 2004 году господин Кравченко стал судьей Ленинского райсуда Курска, а в 2018-м был назначен председателем Курского областного суда. Отмечен знаком Совета судей России «За служение правосудию» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
После решения ВККС кандидатуру господина Олега Кравченко предстоит рассмотреть профильной комиссии при президенте России. Назначение на должность главы Верховного суда республики осуществляется указом главы государства.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что вопрос о рекомендации господина Кравченко на должность председателя Верховного суда Республики Крым внесен в повестку ближайшего заседания ВККС.