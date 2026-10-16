В Курской области ищут двух председателей судов и четырех судей
Квалификационная коллегия судей (ККС) Курской области объявила об открытии шести вакантных должностей в судах региона. В их числе — вакансии председателей Пристенского и Солнцевского районных судов. Информация опубликована на сайте ККС.
Помимо этого, доступны вакансии:
двух судей Курского областного суда;
судьи Тимского районного суда Курской области;
мирового судьи судебного района города Дмитриева и Дмитриевского района Курской области.
Документы и заявления от претендентов на вакантные должности будут принимать до 17 ноября включительно.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце сентября ККС Курской области объявила об открытии еще девяти вакантных должностей, в числе которых должности председателей Мантуровского и Октябрьского райсудов, а также председателя Ленинского районного суда Курска.