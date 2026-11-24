По всем контрактам предусмотрено открытие кредитной линии на 1 млрд руб. сроком на год с плавающей процентной ставкой. В договорах с меньшей суммой она на момент заключения составила 16,01% годовых (ключевая ставка ЦБ РФ в размере 14% плюс надбавка 2,01%). В остальных договорах «Сбербанк» по итогам торгов предложил ставку в размере 16,41%.