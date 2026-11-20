Минфин Нижегородской области привлечет еще 9 млрд рублей в банках
Минфин Нижегородской области опубликовал девять тендеров на привлечение кредитных линий на 9 млрд руб., следует из документации закупок. Возобновляемые кредитные линии с плавающей процентной ставкой планируется открыть сроком на один год.
Заявки на аукционы принимают до 27 ноября, итоги подведут 30 ноября. Заемные средства привлекают для финансирования дефицита бюджета Нижегородской области, погашения долговых обязательств и пополнения казны, отмечается в документах.
Госдолг Нижегородской области на 1 ноября 2026 года составил 229,03 млрд руб. Коммерческие кредиты в структуре долга составляют 32,7%, бюджетные — 55,6%, государственные ценные бумаги — 11,1%, госгарантии — 0,6%.