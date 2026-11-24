МИД России не подтвердил высылку двух российских дипломатов с Кипра
Информация о высылке двух российских дипломатов с Кипра не соответствует действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. СМИ писали, что россиян заподозрили в шпионаже.
Госпожа Захарова назвала информацию «спекуляциями в СМИ». «В данном случае могу сказать, что содержание этих публикаций не соответствует действительности»,— сказала «Интерфаксу» представитель российского МИДа.
Накануне кипрский канал ANT1 Live сообщил, что два российских дипломата покинули Кипр по просьбе органов безопасности острова. По данным канала, дипломаты были «агентами российских спецслужб под прикрытием». За ними вела наблюдение Служба разведки Кипра, и президент Кипра Никос Христодулидис был проинформирован об операции.