Норвежская Equinor подписала соглашение о поставках газа в Германию до 2044 года
Норвежская энергетическая компания Equinor подписала с немецкой VNG соглашение о поставках природного газа в Германию до конца 2044 года. Об этом сообщила пресс-служба Equinor.
Соглашение подписано 24 ноября в Осло. 18-летний контракт станет самым длительным после соглашения между Equinor и консорциумом западногерманских компаний, заключенного в 1986 году. Поставки начнутся 1 января 2027 года. Ежегодно Equinor будет поставлять около 1,4 млрд куб. м газа.
Цены будут соответствовать рыночным условиям, указано в пресс-релизе. Остальные коммерческие параметры стороны не раскрывают. «Equinor имеет все возможности для удовлетворения этого спроса и внесения вклада в энергетическую безопасность Европы на долгие годы вперед»,— отметил президент и исполнительный директор Equinor Андерс Опедал.
Германия — крупнейший рынок сбыта газа для Equinor. VNG и Equinor сотрудничают несколько десятилетий. Норвежский газ начал поступать в Германию в 1996 году.