Соглашение подписано 24 ноября в Осло. 18-летний контракт станет самым длительным после соглашения между Equinor и консорциумом западногерманских компаний, заключенного в 1986 году. Поставки начнутся 1 января 2027 года. Ежегодно Equinor будет поставлять около 1,4 млрд куб. м газа.