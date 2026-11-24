Еще минувшей весной в западной прессе появились сообщения о размещении более 200 украинских офицеров и военных специалистов на западе Ливии. Их присутствие было якобы согласовано с правительством Абдельхамида Дбейбы. В обмен на обучение местных подразделений украинская сторона получила доступ к инфраструктуре для работы с беспилотниками. Среди предполагаемых мест размещения назывались авиабаза в Мисурате и площадка в районе Эз-Завии. СБУ, со своей стороны, сообщила, что беспилотники доставили к месту операции и спустили на воду с судна-носителя. Впрочем, следствию еще предстоит установить его принадлежность, маршрут и связи с береговой инфраструктурой. Эта цепочка обеспечения позволяет поставить вопрос об ответственности сторон.