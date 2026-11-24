Красная Ливия
Востоковед Фархад Ибрагимов о реакции ливийских сил на удары Украины по российским судам
Ливия готовит обращение в Международный суд ООН после ударов по российскому корвету «Меркурий» и сухогрузу MV Angara в порту Бенгази, ответственность за которые взял на себя киевский режим. Посольство Ливии в Нидерландах сообщило о значительном материальном ущербе и потребовало от Киева компенсации. Ливийский МИД также запросил официальные объяснения. Претензии прозвучали от представителей разных центров власти, что осложняет для Киева попытку представить нападение исключительно как эпизод противостояния с Россией.
По сообщениям СМИ со ссылкой на ливийскую дипмиссию в Гааге, посольство приступило к подготовке юридического заключения для обращения в суд. Основанием названы нарушение суверенитета и безопасности Ливии, а также ущерб портовой инфраструктуре. Заместитель председателя Президентского совета Муса аль-Куни охарактеризовал нападение как террористические действия, равносильные объявлению войны Ливийскому государству, и потребовал экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Триполи ставит вопрос о международном разбирательстве и возмещении потерь.
Атаки произошли 22 ноября. Владимир Зеленский заявил, что украинские морские беспилотники нанесли удар по российскому корвету «Меркурий» и сухогрузу MV Angara. Сообщения Киева о результатах операции требуют дополнительной верификации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопросом занимается Министерство обороны и информация будет предоставляться по линии ведомства, если оно сочтет это целесообразным.
Восточноливийское правительство объяснило заход российского корабля в Бенгази необходимостью дозаправки и пополнения запасов на обратном пути в Россию.
По его заявлению, остановка осуществлялась в рамках существующих соглашений о морском сотрудничестве. Это обстоятельство существенно для оценки произошедшего. Ливийские власти рассматривают нападение на находившееся в их порту судно как посягательство на собственный суверенитет и безопасность судоходства. Российская принадлежность корабля сама по себе не снимает этих претензий.
По сообщениям «Ъ», службы безопасности восточной Ливии начали расследование в координации с российскими властями. Премьер-министр Усама Хаммад обратился к генеральному секретарю ООН и членам Совета Безопасности с требованием международной проверки сведений о присутствии украинских военнослужащих и использовании ими баз на западе страны. Вопрос об организаторах нападения, таким образом, дополняется вопросом о тех, кто предоставлял им инфраструктуру и содействие.
О последствиях для местного населения сообщило и турецкое агентство «Анадолу». По словам представителя органов здравоохранения восточной Ливии, при атаке на российское судно ранения получили десять ливийских портовых рабочих, их состояние оценивалось как средней тяжести. Публичное одобрение операции Зеленским означает, что Киеву придется объяснять и ее последствия для граждан государства, никак не имеющего отношения к конфликту.
Важная особенность реакции Ливии состоит в том, что обвинения прозвучали по обе стороны ливийского раскола. Бенгази находится на востоке страны, где действуют силы Халифы Хафтара, традиционно поддерживающего тесные отношения с Москвой. Аль-Куни же представляет Президентский совет в Триполи.
МИД правительства национального единства также осудил перенос военных действий на ливийскую территорию. Попытка списать возмущение исключительно на связи восточных властей с Россией теряет убедительность, когда претензии предъявляют и из столицы. Если в Киеве и на Западе рассчитывали еще больше углубить раскол между ливийскими лагерями, результат оказался обратным — нападение дало противоборствующим силам повод для сближения в вопросе защиты суверенитета страны.
Еще минувшей весной в западной прессе появились сообщения о размещении более 200 украинских офицеров и военных специалистов на западе Ливии. Их присутствие было якобы согласовано с правительством Абдельхамида Дбейбы. В обмен на обучение местных подразделений украинская сторона получила доступ к инфраструктуре для работы с беспилотниками. Среди предполагаемых мест размещения назывались авиабаза в Мисурате и площадка в районе Эз-Завии. СБУ, со своей стороны, сообщила, что беспилотники доставили к месту операции и спустили на воду с судна-носителя. Впрочем, следствию еще предстоит установить его принадлежность, маршрут и связи с береговой инфраструктурой. Эта цепочка обеспечения позволяет поставить вопрос об ответственности сторон.
Теперь для ливийских институтов становится принципиальным установить, какие разрешения выдавались «иностранным специалистам» и как использовалась предоставленная инфраструктура. Результаты расследования определят круг претензий к Киеву и его возможным партнерам. У этой истории может быть еще и советский контекст. В свое время выходцы из Украинской ССР участвовали в военной миссии в Ливии, не исключено, что прежний опыт и наработанные связи использовались для нынешних операций.
Реакцию обозначила и Лига арабских государств. Организация выразила солидарность с Ливией и отвергла использование арабских территорий и вод для региональных и международных конфликтов. Миссия ООН по поддержке в Ливии также выразила обеспокоенность нападениями, подчеркнув необходимость уважать суверенитет страны и укреплять ее национальные институты. Для Киева это означает, что дипломатические последствия выходят далеко за пределы отношений с Бенгази.
Для России произошедшее затрагивает безопасность морских маршрутов и взаимодействие с африканскими партнерами. Москва заинтересована в установлении обстоятельств нападения, организаторов и всей цепочки обеспечения. Совместная работа с ливийской стороной позволяет придать этим требованиям международное измерение. Поддержка расследования, обращения в Совбез и документирования ущерба дает российской дипломатии возможность добиваться ответственности за расширение географии конфликта.
Европейцы также могут столкнуться с последствиями. Глава МИД Италии Антонио Таяни выразил тревогу из-за угрозы распространения конфликта на Средиземноморье и дестабилизации Ливии.
Для Рима это близкое побережье и непосредственные интересы судоходства и безопасности. На этом фоне последствия украинских действий все труднее игнорировать даже правительству, продолжающему поддерживать Украину. Лондон и Париж своим покровительством укрепляют у Киева ощущение безнаказанности и той наглости, которую Зеленский, не стесняясь, демонстрирует. Поэтому спрос за последствия украинских авантюр следует предъявлять и европейским столицам, которые продолжают потакать своим киевским подопечным.